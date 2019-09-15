В Иране назвали ложью заявления США об участии страны в атаках на Саудовскую Аравию

МИД Ирана назвал ложью заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что за атаками беспилотников на нефтяные предприятия Саудовской Аравии стоит Тегеран.

«Политика по оказанию «максимального давления», которой следовали американцы, по-видимому, по причине ее провала устремилась в сторону «максимальной лжи», — заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави, комментируя заявление Помпео. Об этом в воскресенье, 15 сентября, сообщает «РИА Новости».

14 сентября СМИ сообщили о пожаре на территории предприятия Saudi Aramco. По данным газеты Gulf News, на территории завода произошел взрыв, а также были слышны выстрелы.

Позже стало известно, что ответственность за атаку на предприятие взяли на себя последователи йеменского мятежного движения хуситов «Ансар Алла». Повстанцы запустили десять дронов, которые поразили нефтяные объекты в районах месторождений Абкайк и Хурайс на востоке Саудовской Аравии.

Однако госсекретарь США Майк Помпео обвинил Иран в атаках дронов на нефтяные объекты. После этого сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм предложил обсудить возможность ударов по нефтяным объектам Ирана в случае, если Тегеран «продолжит провокации».