Прямой эфир

В Иране назвали ложью заявления США об участии страны в атаках на Саудовскую Аравию

0
Фото: REUTERS/Yuri Gripas
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

МИД Ирана назвал ложью заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что за атаками беспилотников на нефтяные предприятия Саудовской Аравии стоит Тегеран.

Приоткрытый газ: Эр-Рияд намерен скупать месторождения в России и США
Власти Саудовской Аравии планируют заняться глобальными инвестициями

«Политика по оказанию «максимального давления», которой следовали американцы, по-видимому, по причине ее провала устремилась в сторону «максимальной лжи», — заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави, комментируя заявление Помпео. Об этом в воскресенье, 15 сентября, сообщает «РИА Новости».

14 сентября СМИ сообщили о пожаре на территории предприятия Saudi Aramco. По данным газеты Gulf News, на территории завода произошел взрыв, а также были слышны выстрелы.

Позже стало известно, что ответственность за атаку на предприятие взяли на себя последователи йеменского мятежного движения хуситов «Ансар Алла». Повстанцы запустили десять дронов, которые поразили нефтяные объекты в районах месторождений Абкайк и Хурайс на востоке Саудовской Аравии.

Однако госсекретарь США Майк Помпео обвинил Иран в атаках дронов на нефтяные объекты. После этого сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм предложил обсудить возможность ударов по нефтяным объектам Ирана в случае, если Тегеран «продолжит провокации».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
США готовы задействовать свои резервы нефти после ЧП в Саудовской Аравии
Добыча нефти в Саудовской Аравии упала вдвое после атаки дронов

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019