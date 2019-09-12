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В ФСБ рассказали об угрозе применения дронов террористами

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Фото: ТАСС/Валерий Матыцин
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Российские и иностранные спецслужбы отметили нарастание угрозы применения террористами беспилотных летательных аппаратов. Об этом заявил первый заместитель директора Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, генерал армии Сергей Смирнов на заседании Совета Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС.

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Наибольшую опасность представляют заминированные дроны и распыление с беспилотника отравляющих веществ, отметил Смирнов.

Сейчас многие страны уделяют повышенное внимание вопросам противодействия беспилотникам, отметил замглавы ФСБ.

10 сентября стало известно, что Госдума планирует рассмотрение законопроекта, который разрешит силовикам уничтожать дроны над аэропортами и местами массового скопления людей. В настоящее время правовые норма не регулируют полномочия силовых структур по пресечению незаконного использования беспилотников.

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