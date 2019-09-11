Народное ополчение Ирака заявило о сбитом беспилотнике

Иракское народное ополчение «Аль-Хашд аш-Шааби» сообщило, что сбило беспилотник, который пытался атаковать армию страны. Об этом 11 сентября пишет «РИА Новости» со ссылкой на заявление представителей ополчения.

«Тактическая группа 26 бригады «Аль-Хашд аш-Шааби», дислоцирующейся в оперативном центре [провинции] Дияла в районе Канаан, сумела в среду сбить беспилотник, пытавшийся атаковать части иракской армии», — говорится в сообщении.

21 августа член комитета по обороне и безопасности парламента Ирака Карим Альяуи заявил, что израильские беспилотники наносили удары по военным базам иракского народного ополчения «аль-Хашд аш-Шааби». Это привело к взрывам на них, сообщает «РИА Новости».

Замглавы «Аль-Хашд аш-Шааби» Абу Махди аль-Мухандис в свою очередь рассказал, что авиация Израиля наносит удары при поддержке американских ВВС. Позже в США отвергли причастность к этим атакам.

Взрывы, как отмечается, произошли на авиабазе аль-Бакр 20 августа, на базе Сакр 12 августа и на базе Амерли 19 июля. Также 25 августа при атаке беспилотных летательных аппаратов в провинции Анбар на западе Ирака погибли двое бойцов ополчения.

26 августа президент Ливана Мишель Аун заявил в ходе встречи со спецпосланником ООН в Ливане Яном Кубишем, что атаки Израиля в пригороде Бейрута и в долине Бекаа могут быть восприняты «как объявление войны».