Не менее 30 паломников погибло в давке у мечети в Ираке

По меньшей мере 31 человек погиб еще 102 получили ранения в результате давки у мечети в священном иракском городе Кербала. Трагедия произошла в 100 км к юго-западу от Багдада во время празднования шиитского праздника Ашуру — день поминовения мучеников.

Как сообщает Би-би-си со ссылкой на местные власти, давка началась у одного из входов в мавзолей Имама Хусейна после того, как несколько человек споткнулись и упали. «Идущая сзади толпа продолжило движение, кто-то при этом пытался повернуть к другой двери, и люди начали просто падать друг на друга» — пояснил представитель Совета провинции Зухейр Ахмед.

Первоначально сообщалось, что инцидент произошел из-за обрушения пешеходного моста при большом числе людей. Позже данная версия была опровергнута.

Каждый год сотни тысяч мусульман-шиитов едут в Кербелу на траурную церемонию, посвященную убийству внука пророка Мухаммеда, имама Хусейна ибн Али, которое произошло в этих местах 13 веков назад. Его смерть углубила раскол между двумя ветвями ислама.