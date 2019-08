Пять человек погибли в давке на концерте известного рэпера в Алжире

Из-за давки на концерте популярного рэпера Soolking в столице Алжира погибли пять человек, 21 пострадал. Об этом сообщает портал Tout sur l'Algérie (TSA).

Инцидент произошел 22 августа на стадионе. Заминка при проходе на одном из входов на арену привела к образованию огромной очереди и давки.

Погибли двое молодых людей и три девушки.

Несмотря на произошедшее, рэп-исполнитель продолжил концерт.

#Algerie On déplore 5 morts au concert de #Soolking et plus de 20 blessés en raison d'une violente bousculade à l'extérieur du stade qui se serait produite car des fans munis de leur ticket n'auraient pas pu accéder au concert#Alger #Algiers #Algeria pic.twitter.com/WGft0R0byu