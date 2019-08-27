США отвергли причастность к недавним атакам в Ираке

Американское минобороны опровергло причастность к недавним атакам в Ираке. Пентагон назвал такие заявления «ложными, вводящими в заблуждение и подстрекательскими».

«ВС Соединенных Штатов не проводили атаки на конвой или какие-либо прочие атаки, которые привели к взрыву боеприпасов на складах в Ираке», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства в понедельник, 26 августа.

В минобороны подчеркнули, что Штаты поддерживают суверенитет ближневосточного государства и выступают против какого-либо внешнего вмешательства.

«Иракские власти имеют право контролировать собственную безопасность и защищать свою демократию. Они проводят расследование недавних атак», — уточнили в Пентагоне, добавив, что Вашингтон сотрудничают с Багдадом по приглашению правительства Ирака.

21 августа член комитета по обороне и безопасности парламента Ирака Карим Альяуи заявил, что израильские беспилотники наносили удары по военным базам иракского народного ополчения «аль-Хашд аш-Шааби». Это привело к взрывам на них, сообщает «РИА Новости».

Замглавы «аль-Хашд аш-Шааби» Абу Махди аль-Мухандис в свою очередь рассказал, что авиация Израиля наносит удары при поддержке американских ВВС.

Взрывы, как отмечается, произошли на авиабазе аль-Бакр 20 августа, на базе Сакр 12 августа и на базе Амерли 19 июля. Также 25 августа при атаке беспилотных летательных аппаратов в провинции Анбар на западе Ирака погибли двое бойцов ополчения.

26 августа президент Ливана Мишель Аун заявил в ходе встречи со спецпосланником ООН в Ливане Яном Кубишем, что атаки Израиля в пригороде Бейрута и в долине Бекаа могут быть восприняты «как объявление войны».