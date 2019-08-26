Президент Ливана прокомментировал атаки со стороны Израиля

Президент Ливана Мишель Аун заявил в ходе встречи со спецпосланником ООН в Ливане Яном Кубишем, что атаки Израиля в пригороде Бейрута и в долине Бекаа могут быть восприняты «как объявление войны». Об этом в понедельник, 26 августа, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу президентского дворца.

«Президент Мишель Аун проинформировал спецпосланника ООН в Ливане Яна Кубиша, что Ливан направил жалобу в СБ ООН в ответ на агрессию Израиля в южном пригороде Бейрута и оставляет за собой право на самозащиту, так как произошедшее «как объявление войны» дает нам право защищать наш суверенитет и независимость», — указано в сообщении.

Ранее 26 августа официальный представитель правительства Ирана Али Рабии заявил, что Израиль должен понимать, что понесет ответственность за действия против Ирака, Ливана и Сирии. По его словам, Иран осуждает любую агрессию со стороны Израиля в отношении этих стран и признает их право на самозащиту.

В ночь с 25 на 26 августа в СМИ Ливана появилась информация, что израильские беспилотники нанесли удары по позициям Народного фронта освобождения Палестины (НФОП) в Ливане. Отмечается, что это произошло недалеко от границ Сирии. Кроме того, в ночь с 24 на 25 августа израильские беспилотники атаковали позиции «Хезболлах» в южном пригороде Бейрута.

24 августа ВВС Израиля нанесли ракетный удар по территории Сирии. Согласно заявлению израильских военных, целью стали объекты иранского подразделения «Аль-Кудс» и шиитских отрядов в селении Акраба. По их данным, силы Ирана якобы планировали атаку на территорию Израиля с использованием беспилотников. Несколько ракет были сбиты и упали на юге страны, не достигнув целей. Взрывы были слышны вблизи Дамаска.

По словам официального представителя Армии обороны Израиля Йонатана Конрикуса, иранские военные планировали удар по территории Израиля с использованием беспилотников. Как отметил израильский премьер Биньямин Нетаньяху, его страна продолжит «решительно отвечать на иранскую агрессию».