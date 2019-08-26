Прямой эфир

Президент Ливана прокомментировал атаки со стороны Израиля

0
Фото: REUTERS/Pool New
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Ливана Мишель Аун заявил в ходе встречи со спецпосланником ООН в Ливане Яном Кубишем, что атаки Израиля в пригороде Бейрута и в долине Бекаа могут быть восприняты «как объявление войны». Об этом в понедельник, 26 августа, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу президентского дворца.

Помощник Сирии: войска Ирана останутся на территории страны
Дамаск не приемлет израильского вмешательства

«Президент Мишель Аун проинформировал спецпосланника ООН в Ливане Яна Кубиша, что Ливан направил жалобу в СБ ООН в ответ на агрессию Израиля в южном пригороде Бейрута и оставляет за собой право на самозащиту, так как произошедшее «как объявление войны» дает нам право защищать наш суверенитет и независимость», — указано в сообщении.

Ранее 26 августа официальный представитель правительства Ирана Али Рабии заявил, что Израиль должен понимать, что понесет ответственность за действия против Ирака, Ливана и Сирии. По его словам, Иран осуждает любую агрессию со стороны Израиля в отношении этих стран и признает их право на самозащиту.

В ночь с 25 на 26 августа в СМИ Ливана появилась информация, что израильские беспилотники нанесли удары по позициям Народного фронта освобождения Палестины (НФОП) в Ливане. Отмечается, что это произошло недалеко от границ Сирии. Кроме того, в ночь с 24 на 25 августа израильские беспилотники атаковали позиции «Хезболлах» в южном пригороде Бейрута.

24 августа ВВС Израиля нанесли ракетный удар по территории Сирии. Согласно заявлению израильских военных, целью стали объекты иранского подразделения «Аль-Кудс» и шиитских отрядов в селении Акраба. По их данным, силы Ирана якобы планировали атаку на территорию Израиля с использованием беспилотников. Несколько ракет были сбиты и упали на юге страны, не достигнув целей. Взрывы были слышны вблизи Дамаска.

По словам официального представителя Армии обороны Израиля Йонатана Конрикуса, иранские военные планировали удар по территории Израиля с использованием беспилотников. Как отметил израильский премьер Биньямин Нетаньяху, его страна продолжит «решительно отвечать на иранскую агрессию».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сирийские ПВО отразили ракетный удар с территории Ливана
Трамп понадеялся на согласие Палестины и Израиля на «сделку века»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019