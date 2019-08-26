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Трамп понадеялся на согласие Палестины и Израиля на «сделку века»

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Фото: Global Look Press/Wiktor Dabkowski
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Президент США Дональд Трамп считает, что Палестина и Израиль согласятся на американский план по урегулированию палестино-израильского конфликта, неофициально называемый сделкой века. Об этом 26 августа сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-пул Белого дома.

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«И те и другие после десятилетий противостояния уже устали от сражений», — заявил Трамп на полях саммита G7, проходящего во французском Биаррице.

По мнению американского лидера, палестинцы захотят, чтобы Штаты вернули свое финансирование, и пойдут на соглашение с израильтянами.

Трамп добавил, что план по разрешению палестино-израильского конфликта может быть полностью обнародован до парламентских выборов в Израиле, которые состоятся 17 сентября.

В конце июня США обнародовали экономическую часть плана по развитию Палестины под названием «От мира к процветанию», который предполагает снижение бедности в два раза за 10 лет, удвоение ВВП и привлечение в ее экономику $50 млрд. Вместе с тем Вашингтон по-прежнему хранит в тайне политическую составляющую плана.

План представляет собой «самое амбициозное и всеобъемлющее» на сегодня международное усилие ради палестинского народа.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал «открыто и честно» рассмотреть американскую «сделку века» по урегулированию израильско-палестинского конфликта, но Палестина заявила, что отвергнет придуманный США план.

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