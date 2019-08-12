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Американский «Спецназовец года» погиб в Ираке

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Фото: Department of Defense
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Американский «Спецназовец года — 2018» погиб в Ираке при обстреле. Об этом сообщает минобороны США.

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По его информации, 35-летний военнослужащий Корпуса Морской пехоты Скотт Коппенхафер скончался после того, как попал под огонь противника из стрелкового оружия в субботу, 10 августа.

Как уточняет «РИА Новости» комендор-сержант выполнял боевое задание в рамках операции «Непоколебимая решимость», которую Вашингтон и его союзники проводят в Ираке против боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

В 2018 году военный получил звание «лучший спецназовец морской пехоты» за то, что руководил операциями элитного иракского спецназа, деятельность которого «непосредственно способствовала разгрому сил ИГ на севере» страны.

США вместе с союзниками проводят в Ираке и Сирии с 2014 года операцию против ИГ. В Сирии американские власти действуют без согласия правительства страны. Власти республики неоднократно обращались в ООН с просьбой привлечь США к ответственности за действия международной коалиции, возглавляемой американской стороной.

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