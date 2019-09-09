18 шиитских бойцов погибло при авиаударе на востоке Сирии

Не менее 18 солдат шиитских военизированных формирований погибли при авиаударе, нанесенном по их базе в граничащем с Ираком городе Бу-Кемаль на востоке Сирии. Об этом сообщил телеканал Al Hadath в понедельник, 9 сентября.

Отмечается, что удары нанесли самолеты. Сторона, к которой они относятся, неизвестна.

Точное количество раненых и убитых в результате налета не сообщается.

Ранее 8 сентября появились сообщения об обстреле Сирийской армией наблюдательного поста Турции в провинции Хама на севере страны.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над запрещенной в России террористической группировкой ИГ в Сирии и Ираке. В отдельных районах Сирийской Арабской Республики (САР) продолжаются зачистки от боевиков.

Вместе с союзниками операцию против ИГ в Ираке и Сирии проводят США. В Сирии американские власти действуют без согласия правительства страны. Власти республики неоднократно обращались в ООН с просьбой привлечь США к ответственности за действия международной коалиции, возглавляемой американской стороной.

Соединенные Штаты оказывают поддержку коалиции «Сил демократической Сирии» (СДС), в состав которых входят курдские боевые формирования. Турция, принимающая участие в боевых операциях в Сирии, считает эти отряды террористическими.