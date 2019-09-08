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СМИ сообщили об обстреле Сирией наблюдательного поста Турции в Хаме

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Фото: Global Look Press/Ammar Safarjalani/Xinhua
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Сирийская армия обстреляла в воскресенье, 8 сентября, наблюдательный пост турецких войск на севере провинции Хама. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Hadath.

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В сообщении говорится, что снаряды разорвались недалеко от поста и лагеря военнослужащих Турции в районе Шир-Магар. Никто не пострадал.

В начале августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара проведет новую военную операцию на севере Сирии к востоку от реки Евфрат, о чем уже уведомила Россию и США. 19 августа военный источник «Федерального агентства новостей» в Сирии сообщил о перебрасывании в Идлиб и Хаму конвоев тяжелой техники и подкрепления в помощь джихадистам. Турецкое агентство DHA также сообщало, что в Идлибе сирийские военные обстреляли турецкую бронетехнику.

30 августа турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу в ходе визита в Норвегию заявил, что армия Турции покинет территорию Сирии, если там будет полностью разрешен политический конфликт.

В 2017 году в провинции Идлиб и пограничных районах Алеппо, Латакии и Хамы в Сирии были созданы зоны деэскалации. На этих территориях действуют 12 наблюдательных постов турецкой армии.

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