Дело — дрон: силовикам предлагают разрешить сбивать беспилотники

Силовикам могут разрешить сбивать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) над аэропортами и в местах скопления людей, например, при проведении массовых мероприятий. Такие положения содержатся в законопроекте, который Госдума 11 сентября планирует рассмотреть в первом чтении. «Известия» ознакомились с ним. Это позволит повысить безопасность полетов авиации, а также защитит от потенциальных атак террористов, поясняют авторы документа. Однако, по словам экспертов, ужесточение регулирования использования квадрокоптеров и других летательных аппаратов может фактически уничтожить этот рынок в России.

Лицензия на охоту

Сотрудникам МВД, ФСО, ФСБ и Росгвардии могут дать право пресекать несанкционированное использование беспилотных воздушных судов (БВС), в том числе уничтожая их. Об этом говорится в законопроекте, внесенном в Госдуму группой депутатов для рассмотрения в первом чтении. Оно намечено на 11 сентября.

Сейчас в законодательстве нет норм, определяющих полномочия силовых структур по пресечению незаконного использования беспилотников, говорится в пояснительной записке к документу. Из-за этого запрет на полеты или уничтожение в целях безопасности приводит к многочисленным гражданским искам о возмещении причиненного материального ущерба.

Один из авторов инициативы, первый зампредседателя комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев, сказал «Известиям», что документ направлен на то, чтобы предупредить противоправные действия на массовых мероприятиях, а также в аэропортах и других объектах транспортной инфраструктуры.

–– Дроны используются повсеместно, поэтому необходимо было прописать детально полномочия правоохранительных органов по пресечению их незаконного использования на массовых мероприятиях. Изменения вносятся в уже действующие нормативные акты, –– сказал он.

На практике силовики уже пресекают несанкционированные полеты, например, вблизи здания ФСБ на Лубянской площади в Москве, над Кремлем и мостом через Керченский пролив. Также не получится запустить дрон без разрешения и на армейских мероприятиях или форумах. Во всех этих случаях срабатывает радиоэлектронный барьер, который глушит сигнал и не дает аппарату залететь на территорию, рассказал «Известиям» военный эксперт Антон Лавров.

По его словам, нарушение воздушного пространства дронами уже носит повсеместный характер. Они представляют серьезную угрозу безопасности людей –– могут использоваться для атак в местах проведения культурно-массовых мероприятий и на критически важных объектах: электростанциях, химических предприятиях, транспортной инфраструктуре. Также они могут применяться для распыления отравляющих веществ, распространения наркотиков, контрабанды и других противоправных действий, следует из пояснительной записки к законопроекту.

Боевые дроны также уже активно применялись террористами, в частности, при атаках на российскую военную базу Хмеймим в Сирии.

По словам главного редактора отраслевого издания «Беспилотная авиация» Дениса Федутинова, речь, впрочем, может идти не только о террористах или преступниках –– есть риски и в использовании технически неисправных аппаратов неквалифицированными людьми.

В ФСБ, ФСО и Росгвардии и Минтрансе на запрос «Известий» не ответили. В пресс-службе МВД сказали, что «не комментируют федеральное законодательство».

Опасные соседи

Из пояснительной записки к законопроекту следует, что Минтранс фиксирует многочисленные случаи полетов дронов в местах массового скопления людей и вблизи транспортных объектов, включая аэропорты.

В частности, в мае 2017 года в Хабаровске беспилотник приблизился к группе самолетов, выполнявших демонстрационные полеты в рамках празднования Дня Победы. В 2016 и 2017 годах такие аппараты без разрешения летали над территорией аэропорта Шереметьево с пересечением взлетно-посадочных полос и последующим облетом производственных зданий аэропорта, а также стоянки самолетов.

–– Нельзя воспринимать запуск дрона просто как шалость. Такие летательные аппараты, действительно, представляют реальную угрозу для авиации, –– сказал «Известиям» главный эксперт института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ Федор Борисов. –– Нужно быть реалистами и признать, что день, когда дрон унесет человеческие жизни, практически неизбежен.

Чтобы снизить вероятность такого происшествия, по его мнению, нужно регулировать их использование, вплоть до согласования плана полета.

В пресс-службе Домодедово «Известиям» сказали, что тестируют системы по обнаружению беспилотных летательных аппаратов. Часть продуктов уже прошли первичные испытания, но для их полноценного внедрения требуются технические доработки, добавил представитель воздушной гавани. В Шереметьево, Внуково, Жуковском и Пулково на запросы «Известий» оперативно не ответили.

Бесконтрольное использование беспилотников уже создает серьезные проблемы не только в России. В конце декабря 2018 года несанкционированные полеты БПЛА на 30 часов парализовали работу одного из крупнейших аэропортов Великобритании Гатвик. Из-за этого вовремя не смогли улететь более 120 тыс. пассажиров. Аналогичная ситуация сложилась 9 января в другом британском аэропорту Хитроу: воздушная гавань была вынуждена временно приостановить отправку самолетов из-за сообщений о появлении дрона на взлетной полосе.

На сегодняшний день продажа беспилотников в России бесконтрольна, и далеко не все из них — просто игрушки, сказал «Известиям» первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. Он привел данные Ространснадзора, согласно которым в 2015 году было зафиксировано четыре нарушения, связанных с использованием БПЛА, а в 2017-м уже 50.

Точки над «i»

В документе также говорится, что стоимость летательных аппаратов снижается, а значит количество их владельцев в России будет стремительно расти. Согласно данным НП «ГЛОНАСС», в стране уже используется порядка 800 тыс. БПЛА. Но точной статистики по эксплуатирующимся в России беспилотникам нет, поскольку их регистрация пока не обязательна.

Власти постепенно ужесточают контроль за дронами. В июле были внесены поправки в КоАП, увеличивающие в 10 раз штрафы за нарушение правил использования воздушного пространства. Минимальный размер наказания для физлиц теперь составляет 20 тыс., для юрлиц –– 250 тыс. рублей.

Также с 27 сентября владельцы БПЛА весом от 250 г до 30 кг обязаны будут поставить их на учет в Росавиации. В единый реестр должны попасть даже игрушки. В пресс-службе ведомства «Известиям» сообщили, что регистрация аппаратов пока не началась, заявки можно будет подать с указанной выше даты.

В НП «ГЛОНАСС» отмечают, что постепенное ужесточение контроля за дронами уже приводит к негативным последствиям –– люди начали отказываться от них. В 2017 году РФ занимала 2% мирового рынка в стоимостном выражении ($163 млн). В 2019 году он оценивается лишь в $40 млн, отметили в НП «ГЛОНАСС». Дальнейшие ужесточение регулирования и искусственные барьеры могут привести к стагнации сектора вплоть до прекращения массового использования таких устройств гражданами, считают в организации.