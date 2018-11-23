Дрон-контроль: государство ищет способы регистрации беспилотников

Сфера применения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) должна расширяться, но быть под контролем у государства. Об этом заявил председатель правительства Дмитрий Медведев на совещании по цифровой трансформации транспортного комплекса России. По его словам, рост количества числа БПЛА нужно контролировать, а полеты необходимо сделать безопасными для людей и инфраструктуры. По информации Госкорпорации по организации воздушного движения, с 2015 по 2020 год количество разрешений на использование воздушного пространства вырастет почти в 16 раз. Предлагается на основе государственно-частного партнерства создать единого оператора, который будет заниматься контролем использования беспилотников.

Правительство уже пыталось ввести на законодательном уровне механизм регистрации БПЛА. Согласно вступившим в силу еще 5 июля 2017 года изменениям в Воздушный кодекс РФ, собственники обязаны ставить на учет все приобретенные беспилотники вне зависимости от страны-производителя с максимальной взлетной массой от 250 г. При этом для остальных собственников никаких процедур регистрации не требуется. Этот механизм должен был заработать в середине этого года, но соответствующее постановление правительства было отправлено на доработку.

— Беспилотники и сейчас имеют большую популярность, но в относительно узком сегменте — при съемках фильмов, рекламы, репортажей. Их только сейчас начинают использовать в сельском хозяйстве и строительстве. Это важное направление. И сферы их применения будут расширяться. Будет расти и парк беспилотников, — отметил Дмитрий Медведев. — Важно, чтобы этот рост не был абсолютно неконтролируемым, чтобы полеты были безопасны для людей и инфраструктуры. Для этого нужны система их мониторинга и специалисты, которые будут обеспечивать работу беспилотников. Я имею в виду работу, направленную на позитивные цели, – в сельском хозяйстве, на стройках и т.д.

Число заявок на полеты беспилотных летательных аппаратов в РФ к 2020 году вырастет почти в 16 раз по сравнению с уровнем 2015 года, сообщил на совещании гендиректор госкорпорации по организации воздушного движения в РФ Игорь Моисеенко.

По его словам, по итогам 10 месяцев 2018 года было получено более 50 тыс. заявок на использование воздушного пространства БПЛА. Около 60% из них касаются использования беспилотников для видеосъемок, в том числе рекламы и репортажей, а также для мониторинга различных инфраструктурных объектов и в сельском хозяйстве, уточнил он.

— Мы предлагаем создать единую систему контроля за БАС/БВС (беспилотными авиационными системами, беспилотными воздушными судами. — «Известия») путем формирования единого оператора на основе государственно-частного партнерства за счет собственных средств госкорпорации и за счет привлечения инвестиций и инфраструктурных инвесторов, — заключил глава профильного предприятия.

В рамках совещания стороны обсудили и цифровизацию в сфере грузовых и пассажирских перевозок. До конца этого года Минтранс составит окончательную Концепцию цифровой платформы транспортного комплекса (ЦПТК). В рамках программы «Цифровая экономика» министерство планирует к концу 2019 года запустить ЦПТК на основе сервисов «Платон» и РЖД. По информации ведомства, инвестиции на реализацию всей программы до 2022 года могут составить около 450 млрд рублей.

По мнению председателя правительства, сейчас главной целью является формирование единого цифрового транспортного пространства. Необходимо сделать пассажирские и грузовые перевозки более безопасными, удобными, доступными и для людей, и для бизнеса, снизить издержки, расширить экспортные и транзитные возможности. Также современные технологии помогут выбрать оптимальные способы доставки груза, планировать маршруты в зависимости от загрузки дорог, отследить местонахождение и состояние грузов, оптимизировать работу персонала.

— Грузоперевозки — предстоит перейти в этой сфере на абсолютно цифровое управление. Бумажные накладные, декларации точно должны уйти в прошлое. Оплата пошлин и оформление таможенных документов также должны быть электронными. В значительной степени они уже во многих местах стали таковыми, — заявил Дмитрий Медведев. — Второе — пассажирские перевозки. Их тоже с помощью специальных сервисов мы постепенно переводим в цифру. Есть предложения по внедрению единого билета и расширению программ лояльности для пассажиров. Цифровые решения нужно предусмотреть и для людей с ограничениями по здоровью.

Как сообщил глава Минтранса Евгений Дитрих, ведомство планирует до конца года внести в правительство законопроект о прямых смешанных комбинированных пассажирских перевозках. В его рамках будет подготовлена единая цифровая платформа мультимодальных транспортных услуг, с помощью которой можно будет мгновенно выбирать для пассажира оптимальные маршруты любыми видами транспорта и в любой комбинации.

Недавно крупнейшие компании, такие как РЖД, «Аэрофлот», «Автодор», «РТ-Инвест Транспортные Системы» и «ЗащитаИнфоТранс» создали ассоциацию «Цифровой транспорт и логистика» (ЦТЛ). Одна из главных задач объединения — создание и развитие единого мультимодального цифрового транспортного и логистического пространства на территории России на основе отечественных решений и программного обеспечения. Предполагается, что ЦТЛ объединит все существующие и разрабатываемые цифровые сервисы в единое цифровое пространство для всех участников транспортно-логистических процессов.