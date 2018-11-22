К пробке вылетят: беспилотники присмотрят за дорогами столицы

За ситуацией на дорогах столицы будут приглядывать не только патрульные группы и дорожные камеры — им начнут помогать 20 новых дронов. Согласно тендерным документам московского Центра организации дорожного движения (ЦОДД), беспилотные комплексы трансляции видеоизображения должны быть поставлены в ведомство до 25 декабря. Дроны будут использованы для сбора данных о заторах в местах ДТП, пояснили «Известиям» в ЦОДД. Дорожные эксперты считают, что квадрокоптеры могут пригодиться и для других задач, вплоть до преследования угонщиков и других злостных нарушителей.

От головы до хвоста

В будущем беспилотники «должны быть в каждом экипаже «Дорожного патруля», рассказал начальник ситуационного центра ЦОДД Александр Евсин. Это подразделение начало работать в столице с весны. Сотрудники 25 экипажей помогают автомобилистам при технических затруднениях (сел аккумулятор, прокололась покрышка), а в случае крупного ДТП, перегородившего полосы, реорганизуют движение на участке.

Теперь, если в результате ДТП пробка растянется на большое расстояние, сотрудники ЦОДД смогут запустить беспилотник, чтобы увидеть проблемную зону и прилегающие пути объезда полностью и быстро изменить схему движения. Квадрокоптер также поможет быстрее найти тот дефект дорожного покрытия или открытый люк, которые стали причиной затруднений.

Сотрудники «Дорожного патруля» уже обучены работе с коптерами, при грядущем расширении штата все новички также пройдут обучение, рассказали «Известиям» в пресс-службе ЦОДД.

В условиях современного города невозможно построить удобную схему движения без использования дронов, считает координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов.

— Обычная дорожная камера не дает полной картинки, ее угол обзора ограничен. Чтобы мониторить дорожную ситуацию на самом простом перекрестке, вам нужно подняться над ним на 100–120 м. Если же это серьезная развязка — не меньше 400 ме. Только тогда станут видны и «голова», и «хвост» пробки — отметил он.

Погоня на дроне

Чтобы собрать необходимый объем данных, над выбранным перекрестком нужно зависнуть как минимум на полчаса, добавил Петр Шкуматов. Информацию затем можно использовать не только для оперативного решения проблемы, но и перепланировать движение на проблемном участке в будущем.

— Например, часто возникает ситуация, когда «хвост» пробки наполняется быстрее, чем «голова» успевает проходить светофор. Квадрокоптер покажет это, и можно будет отрегулировать режим работы светофора. Или возьмем нерегулируемый пешеходный переход: днем там движение свободное, а в утренние и вечерние часы пик создается пробка, потому что много людей идут через дорогу на работу или к метро. Можно понаблюдать с дроном в разное время и понять, нужен здесь светофор или нет, — заключил Петр Шкуматов.

Современные квадрокоптеры способны на одной батарее держаться в воздухе около часа, отметил разработчик дронов и роботизированных систем, генеральный директор компании M-Industries Михаил Липатов. Он добавил, что после незначительных доработок беспилотники смогли бы фиксировать нарушения ПДД или даже преследовать злоумышленников.

— Можно оснастить квадрокоптер любым спецоборудованием: тепловизор, лазерный дальномер, систему целеуказания. Можно установить программно-вычислительный комплекс, который, например, позволит находить в потоке угнанный автомобиль, — подчеркнул Липатов.

Он добавил, что если мощности бортового вычислителя не хватит для выполнения каких-то задач, можно обеспечить стабильный канал связи беспилотника с базовой станцией, куда будет передаваться информация на обработку. Оснащенный соответствующим оборудованием дрон потенциально способен измерить скорость автомобиля в потоке, зафиксировать признаки опасного вождения или выезд за стоп-линию. При наличии достаточно густой сети автоматических зарядных станций возможно даже выпускать дроны в город без участия человека: они будут выполнять поставленную задачу и периодически прилетать «подзаряжаться».

Воздушный кодекс предписывает регистрировать в госреестре гражданских воздушных судов все беспилотные летательные аппараты весом от 250 г до 30 кг, а также получать разрешение на полеты. Это правило появилось два года назад, но фактически не выполняется, так как правительство пока не утвердило порядок учета квадрокоптеров.