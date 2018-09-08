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Для запуска дронов на высоту до 150 м не понадобится брать разрешение

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Фото: TASS/DPA/Daniel Maurer
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Владельцам беспилотников не понадобится разрешение для запуска аппарата на высоту до 150 м. Об этом говорится в проекте постановления, которое готовит правительство России.

«Теперь без разрешения можно будет летать в пределах визуальной видимости», — сообщил «РИА Новости» глава ассоциации «Аэронет» Глеб Бабинцев.

При этом по-прежнему исключения составляют запретные зоны, например аэропорты и опасные объекты, в том числе атомные.

Кроме того, в городах и других населенных пунктах на любые полеты понадобится разрешение от властей.

Кроме авиамоделистов от этого выиграют те, кто выполняет авиасельхозработы.

27 августа стало известно, что в Вооруженных силах России появились мобильные группы по борьбе с беспилотниками, использующие опыт боевых действий в Сирии.

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