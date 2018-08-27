В российской армии появились подразделения по борьбе с беспилотниками

В вооруженных силах России появились мобильные группы по борьбе с беспилотниками, использующие опыт боевых действий в Сирии.

Подразделения по борьбе с дронами организовали в соединениях Южного военного округа (ЮВО), сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу округа.

В мобильные группы входят специалисты радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и противовоздушной обороны.

В Волгоградской области на аэродроме Мариновка 30 августа пройдут тактико-специальные учения с этими подразделениями.

В ходе учений подразделения будут отрабатывать обнаружение, а также уничтожение или принудительную посадку беспилотников. Для борьбы с дронами задействуют комплексы РЭБ «Житель» и станции «Лесочек».

23 августа сообщалось, что российский тяжелый беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Охотник» впервые поднимется в воздух в сентябре 2018 года.