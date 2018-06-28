Квадрокоптеры будут обеспечивать безопасность в Эрмитаже

Безопасность посетителей и экспонатов Эрмитажа в Санкт-Петербурге будут обеспечивать квадрокоптеры. Соответствующее соглашение подписали ректор Санкт-Петербургского государственного Университета гражданской авиации Михаил Смуров и генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

По словам гендиректора музея, это очень нужная инициатива, хотя соглашение и кажется экзотичным.

«У нас много сфер, в которых университет может нам сильно помочь. Мы с большой надеждой и интересом смотрим на наше сотрудничество», — цитирует Пиотровского телеканал «360».

Сотрудники Государственного музея пройдут специальное обучение, чтобы научиться управлять беспилотниками.

Специалисты вуза также разрабатывают стандарты безопасности и эвакуации объектов, где наблюдается массовое скопление людей, а также исследуют «влияния различных видов транспортных перевозок на музейные ценности».