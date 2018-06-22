Путин подарил президенту Южной Кореи книгу об Эрмитаже

Президент России Владимир Путин подарил южнокорейскому лидеру Мун Чжэ Ину книгу о Государственном Эрмитаже.

Переговоры глав двух государств прошли 22 июня в Кремле. По окончании встречи Путин пригласил Мун Чжэ Ина с супругой на экскурсию по Большому Кремлевскому дворцу, после которой вручил гостям книгу The Hermitage про знаменитый музей Санкт-Петербурга, сообщает «РИА Новости».

Мун Чжэ Ин с 21 по 23 июня находится в Москве с государственным визитом по приглашению Владимира Путина.

Ранее 22 июня сообщалось, что президент России принял предложение Мун Чжэ Ина посетить Южную Корею. Сроки визита будут согласовываться по дипломатическим каналам.