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Путин подарил президенту Южной Кореи книгу об Эрмитаже

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Фото: пресс-служба президента России/kremlin.ru
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Президент России Владимир Путин подарил южнокорейскому лидеру Мун Чжэ Ину книгу о Государственном Эрмитаже.

Переговоры глав двух государств прошли 22 июня в Кремле. По окончании встречи Путин пригласил Мун Чжэ Ина с супругой на экскурсию по Большому Кремлевскому дворцу, после которой вручил гостям книгу The Hermitage про знаменитый музей Санкт-Петербурга, сообщает «РИА Новости».

Мун Чжэ Ин с 21 по 23 июня находится в Москве с государственным визитом по приглашению Владимира Путина.

Ранее 22 июня сообщалось, что президент России принял предложение Мун Чжэ Ина посетить Южную Корею. Сроки визита будут согласовываться по дипломатическим каналам.

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