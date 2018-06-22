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Песков раскрыл подробности встречи Путина и президента Республики Корея

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Фото: пресс-служба президента России/kremlin.ru
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Пресс–секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о подробностях предстоящей встречи Владимира Путина и лидера Республики Корея Мун Чже Ина. Переговоры лидеров двух стран состоятся в пятницу, 22 июня.

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По словам Пескова, после встречи политиков начнутся переговоры. За ними последует подписание документов.

«Состоится встреча двух глав государств, за ней последуют переговоры делегаций, потом будет подписание документов и заявления для прессы», — рассказал он.

«Известия» сообщали, что одной из главных тем встречи станет стремительно развивающаяся ситуация на Корейском полуострове. Приглашение посетить Москву во время чемпионата мира по футболу Владимир Путин передал своему южнокорейскому коллеге еще в феврале, и тот его безотлагательно принял.

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