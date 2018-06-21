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Президент Южной Кореи рассказал о значении сотрудничества с Россией

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин заявил, что сотрудничество с Россией имеет ключевое значение для урегулирования ситуации на Корейском полуострове. 

«Сотрудничество с Россией является краеугольным камнем на пути к достижению мира на Корейском полуострове и процветанию Северо-Восточной Азии, и мои усилия направлены на это», — сказал южнокорейский лидер.

Глава Южной Кореи прибыл в Россию с трехдневным государственным визитом. 21 июня он посетил Государственную думу и стал первым лидером другой страны, который выступил перед депутатами седьмого созыва. Выступление в Госдуме президента Республики Корея продолжило традицию выступлений иностранных лидеров перед депутатами, отмечается на сайте нижней палаты парламента

Накануне визита Мун Чжэ Ин дал эксклюзивное интервью. Южнокорейский лидер рассказал журналистам о перспективах сотрудничества с Россией, переговорах с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, а также ожиданиях от предстоящей встречи с президентом Владимиром Путиным.

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