США и Южная Корея отложили военные учения на Корейском полуострове

Власти США и Южной Кореи договорились приостановить совместные военные учение Ulchi Freedom Guardian на Корейском полуострове.

«После тесного сотрудничества Южная Корея и США решили приостановить все мероприятия по планированию Ulchi Freedom Guardian, оборонительные учения планировалось провести в августе», — приводит южнокорейское агентство «Рёнхап» заявление минобороны страны.

В ведомстве отметили, что Сеул и Вашингтон продолжат «консультации о принятии дополнительных мер».

Американский лидер Дональд Трамп после исторической встречи с главой КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре заявил о прекращении американо-южнокорейских военных учений, пока переговоры с Пхеньяном будут следовать в «правильном» направлении. По мнению президента США, учения с Южной Кореей являются «чрезвычайно дорогими и провокационными».