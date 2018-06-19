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США и Южная Корея отложили военные учения на Корейском полуострове

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Фото: TASS/Zuma/Ryu Seung-Il
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Власти США и Южной Кореи договорились приостановить совместные военные учение Ulchi Freedom Guardian на Корейском полуострове.

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«После тесного сотрудничества Южная Корея и США решили приостановить все мероприятия по планированию Ulchi Freedom Guardian, оборонительные учения планировалось провести в августе», — приводит южнокорейское агентство «Рёнхап» заявление минобороны страны.

В ведомстве отметили, что Сеул и Вашингтон продолжат «консультации о принятии дополнительных мер». 

Американский лидер Дональд Трамп после исторической встречи с главой КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре заявил о прекращении американо-южнокорейских военных учений, пока переговоры с Пхеньяном будут  следовать в «правильном» направлении. По мнению президента США, учения с Южной Кореей являются «чрезвычайно дорогими и провокационными».

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