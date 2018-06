Снимок облака в виде силуэта Трампа набирает популярность в Сети

Мужчина в США сфотографировал облако в форме силуэта президента США Дональда Трампа. Снимок набирает популярность в соцсетях.

Кадр сделан в небольшом городе Гаффни, штат Южная Каролина. Автор снимка по имени Эй Джей Брэкингс опубликовал его 14 июня — в день 72-летия Трампа.

Love it! Donald Trump was called to be our President and this is a blessing and a sign from God! This appeared in the sky on his birthday! https://t.co/bEILG7iZxy