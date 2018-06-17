Трамп назвал военные учения США и Южной Кореи провокационными

Президент США Дональд Трамп назвал совместные военные учения Соединенных Штатов и Южной Кореи чрезвычайно дорогими и провокационными. Об этом он написал 17 июня в Twitter.

Трамп добавил, что приостановка «военных игр» на время переговоров с КНДР был его распоряжением. В то же время он допустил, что учения могут возобновить. «Мы можем возобновить их немедленно, если переговоры сорвутся, хотя, я надеюсь, этого не произойдет», — написал американский президент.

12 июня в Сингапуре состоялся саммит Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. По итогам переговоров лидеры подписали совместный документ, в котором Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона.

Также президент США заявил, что хотел бы вывести военный контингент США из Южной Кореи, но пока речи о таком варианте не идет. На данный момент в Южной Корее дислоцированы 28,5 тыс. американских военнослужащих.