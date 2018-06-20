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Мун Чжэ Ин уверен в решимости лидера КНДР по вопросу денуклеаризации

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Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji
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Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин считает, что северокорейский лидер Ким Чен Ын серьезно настроен решить вопрос денуклеаризации региона и готов отказаться от ядерной программы при наличии гарантий безопасности. Об этом он рассказал в ходе интервью накануне государственного визита в Москву.

По его словам, глава Северной Кореи продемонстрировал, что твердо готов провести денуклеаризацию и выразил полную готовность отказаться от ядерного оружия, в случае если сможет сохранить свой режим и получит гарантии безопасности. Кроме того, Ким Чен Ын заинтересован в экономическом развитии КНДР, сообщает ТАСС.

27 апреля в приграничной деревне Пханмунджом на территории южного государства, прошел межкорейский саммит. Лидеры КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин, в частности, договорились работать над полным разоружением полуострова, ликвидировать все средства пропаганды в приграничных районах. Ким Чен Ын стал первым лидером Северной Кореи, который посетил Юг с 1953 года.

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