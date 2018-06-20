Мун Чжэ Ин накануне визита в Россию дал эксклюзивное интервью

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин накануне государственного визита в Москву, который запланирован на 21 июня, дал эксклюзивное интервью.

Как сообщает ТАСС, южнокорейский лидер рассказал о перспективах экономического сотрудничества с Россией, своих встречах с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, а также о своих ожиданиях от предстоящих переговоров с Владимиром Путиным.

8 июня администрация президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина заявила, что лидер страны посетит Россию с государственным визитом с 21 по 23 июня. Визит южнокорейского лидера в Россию станет первым за последние 19 лет.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что Мун Чжэ Ин, скорее всего, посетит РФ в период ЧМ-2018 по футболу. Кроме того, СМИ писали о том, что 21 июня Мун Чжэ Ин выступит на пленарном заседании Госдумы.