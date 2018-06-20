Прямой эфир

Мун Чжэ Ин накануне визита в Россию дал эксклюзивное интервью

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин накануне государственного визита в Москву, который запланирован на 21 июня, дал эксклюзивное интервью.

Как сообщает ТАСС, южнокорейский лидер рассказал о перспективах экономического сотрудничества с Россией, своих встречах с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, а также о своих ожиданиях от предстоящих переговоров с Владимиром Путиным.

8 июня администрация президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина заявила, что лидер страны посетит Россию с государственным визитом с 21 по 23 июня. Визит южнокорейского лидера в Россию станет первым за последние 19 лет.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что Мун Чжэ Ин, скорее всего, посетит РФ в период ЧМ-2018 по футболу. Кроме того, СМИ писали о том, что 21 июня Мун Чжэ Ин выступит на пленарном заседании Госдумы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Трамп обсудил с Мун Чжэ Ином предстоящую встречу с КНДР
Президент Южной Кореи передал Ким Чен Ыну план сотрудничества

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017