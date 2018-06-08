Прямой эфир

Названы даты визита президента Южной Кореи в Россию

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин посетит Россию с государственным визитом с 21 по 23 июня. Об этом заявила администрация главы государства в пятницу, 8 июня. 

Ситуацию вокруг КНДР обсудят в Москве
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин прибудет с визитом в Россию 21 июня

«Президент Мун Чжэ Ин с 21 по 23 июня совершит трехдневный государственный визит в Россию по приглашению президента РФ Владимира Путина», — говорится в сообщении, которое цитирует «РИА Новости»

Визит южнокорейского лидера в Россию станет первым за последние 19 лет. 

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что Мун Чжэ Ин, скорее всего, посетит РФ в период ЧМ-2018 по футболу. Кроме того, СМИ писали о том, что 21 июня Мун Чжэ Ин выступит на пленарном заседании Госдумы

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Песков рассказал о приезде глав иностранных государств на ЧМ-2018
Переступить черту
Каковы важнейшие итоги исторической встречи лидеров Северной и Южной Кореи

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017