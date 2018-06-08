Названы даты визита президента Южной Кореи в Россию

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин посетит Россию с государственным визитом с 21 по 23 июня. Об этом заявила администрация главы государства в пятницу, 8 июня.

«Президент Мун Чжэ Ин с 21 по 23 июня совершит трехдневный государственный визит в Россию по приглашению президента РФ Владимира Путина», — говорится в сообщении, которое цитирует «РИА Новости».

Визит южнокорейского лидера в Россию станет первым за последние 19 лет.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что Мун Чжэ Ин, скорее всего, посетит РФ в период ЧМ-2018 по футболу. Кроме того, СМИ писали о том, что 21 июня Мун Чжэ Ин выступит на пленарном заседании Госдумы.