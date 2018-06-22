Путин принял предложение Мун Чжэ Ина посетить Южную Корею

Президент России Владимир Путин принял предложение своего южнокорейского коллеги Мун Чжэ Ина посетить Республику Корею. Об этом сообщил «Интерфакс».

Сроки визита будут согласовываться по дипломатическим каналам.

«Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин выразил глубокую признательность РФ и ее народу за гостеприимство и пригласил президента Российской Федерации Владимира Путина посетить Корею с визитом в удобное время», — говорится в совместном заявлении по итогам переговоров лидеров двух стран.

Во время встречи с Мун Чжэ Ином российский лидер пригласил его на Восточный экономический форум (ВЭФ), который пройдет во Владивостоке в сентябре, передает ТАСС.

Путин также отметил, что у обеих стран совпадают подходы по решению актуальных вопросов внешней политики, в частности, северокорейского кризиса. Кроме того, стороны указали на позитивное развитие отношений Москвы и Сеула.

Визит Мун Чжэ Ина в Россию продлится до 23 июня. Газета «Известия» писала, что основной темой встречи Путина и президента Южной Кореи станет развитие ситуации на Корейском полуострове.