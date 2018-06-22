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Путин принял предложение Мун Чжэ Ина посетить Южную Корею

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Президент России Владимир Путин принял предложение своего южнокорейского коллеги Мун Чжэ Ина посетить Республику Корею. Об этом сообщил «Интерфакс».

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Сроки визита будут согласовываться по дипломатическим каналам.

«Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин выразил глубокую признательность РФ и ее народу за гостеприимство и пригласил президента Российской Федерации Владимира Путина посетить Корею с визитом в удобное время», — говорится в совместном заявлении по итогам переговоров лидеров двух стран.

Во время встречи с Мун Чжэ Ином российский лидер пригласил его на Восточный экономический форум (ВЭФ), который пройдет во Владивостоке в сентябре, передает ТАСС.

Путин также отметил, что у обеих стран совпадают подходы по решению актуальных вопросов внешней политики, в частности, северокорейского кризиса. Кроме того, стороны указали на позитивное развитие отношений Москвы и Сеула.

Визит Мун Чжэ Ина в Россию продлится до 23 июня. Газета «Известия» писала, что основной темой встречи Путина и президента Южной Кореи станет развитие ситуации на Корейском полуострове.

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