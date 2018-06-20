Сближение на всех фронтах

Встреча разделенных Корейской войной семей может пройти уже 15 августа. На этой неделе в Республике Корея (РК) стартовал национальный опрос, в ходе которого определятся граждане, имеющие шанс на встречу с родственниками, живущими по другую сторону 38-й параллели. Только на Юге таких насчитывается 57 тыс. человек. Об этом «Известиям» рассказали в министерстве по делам объединения РК. Первая с осени 2015 года встреча разделенных Корейской войной семей послужит дополнительным свидетельством активного сближения двух стран, уверены в ведомстве.

Проведение этой встречи президент РК Мун Чжэ Ин назвал приоритетом еще летом прошлого года - вскоре после своего вступления в должность главы государства. Большинство из тех, чьи братья и сестры в результате Корейской войны 1950–1953 годов оказались по другую сторону 38-й параллели, уже перешагнули 80-летний рубеж, пояснял тогда лидер Юга срочность этого мероприятия.

На нынешней неделе в Южной Корее стартовал национальный опрос, который продлится до 10 августа. Посредством визитов на дом, телефонных звонков и писем чиновники выявят тех, кто хочет и может принять участие во встрече разделенных семей. Она станет уже 20-й по счету с 1985 года, но первой за последние два с лишним года.

— Всего в базе тех, кто регистрировал потерянных родственников (в годы войны), значатся 57 тыс. южнокорейцев, — рассказали «Известиям» в министерстве по делам объединения РК.

Уже в пятницу на границе двух Корей в деревне Пханмунджом пройдет подготовительная встреча представителей Севера, Юга и Красного Креста, под эгидой которого подобные встречи проходили раньше. Стороны должны договориться о месте свидания родственников и примерном числе его участников. Само же мероприятие главы Севера и Юга в конце апреля договорились приурочить к годовщине освобождения Кореи — тогда еще единой — от японского колониального господства 15 августа 1945 года. Как пояснила «Известиям» представительница минобъединения, родственники по обе стороны границы не обязательно соберутся именно 15 августа, но их встречу постараются провести максимально близко к этому дню.

Набирающая обороты нормализация межкорейских связей привела еще к одной договоренности — крайне важной с символической точки зрения. На этой неделе олимпийские комитеты обеих Корей приняли решение выставить единую команду на 18-х Азиатских играх в Индонезии (пройдут с 18 августа по 2 сентября). Как и на зимней Олимпиаде в Пхёнчхане, положившей начало межкорейскому примирению, на церемониях открытия и закрытия Азиатских игр спортсмены двух стран пройдут под флагом Корейского полуострова.

Впрочем, более важными, нежели гуманитарные и спортивные аспекты, с точки зрения укрепления доверия и выстраивания долгосрочных отношений между Сеулом и Пхеньяном станут переговоры военных Севера и Юга. Они пройдут 21 июня в местечке Пханмунчжом. Согласно сообщениям в южнокорейских СМИ, на встрече генералов Сеул намерен просить Пхеньян убрать свою дальнобойную артиллерию от границы двух Корей, выведя таким образом из-под гипотетического удара южнокорейскую столицу.

Согласно так называемой Белой Книге по обороне, обнародованной РК в 2016 году, КНДР располагает свыше 14 тыс. артиллерийских орудий, включая 5,5 тыс. многоразовых ракетных установок, большая часть которых развернута как раз на границе с Югом.

Сам Сеул, к слову, к встрече военных пошел на практический примирительный шаг: на фоне активных дипломатических усилий по нормализации ситуации на Корейском полуострове Южная Корея и США решили приостановить совместные военные маневры Ulchi Freedom Guardian, запланированные на август.

Еще одна сфера, имеющая шанс «разморозиться» в результате стремительно набирающей обороты межкорейской разрядки, — экономическое взаимодействие двух Корей. Долгие годы его символом служил промышленный комплекс Кэсон в КНДР, где работали многие южнокрейские компании. В 2016 году на фоне ракетных испытаний Севера промышленный парк был закрыт, но сейчас Сеул и Пхеньян начали активную работу над его возрождением. Уже сегодня в Кэсоне должна пройти очередная встреча сторон для подготовки совместного офиса советников, который, в свою очередь, займется, разработкой совместных проектов.

Вчера возглавляемая президентом Муном Демократическая партия Кореи выдвинула инициативу создания специального парламентского комитета по межкорейским связям для поддержки экономической кооперации. Главный упор в его работе, по замыслу соратников президента, будет сделан на логистику и объединение транспортных сетей Севера и Юга.

В этом может сыграть свою роль Россия, давно и последовательно выражающая заинтересованность в ряде трехсторонних проектов. Речь прежде всего может идти о присоединении Транскорейских железных дорог к Транссибу, а также о возвращении южнокорейцев в логистический проект России и КНДР «Хасан – Раджин», из которого Сеул вышел в 2016 году. Этот проект был выведен из-под санкций Совбеза ООН против КНДР, но на фоне настороженности бизнес-сообщества он, по сути, забуксовал.

Оживить экономическое сотрудничество Москвы, Пхеньяна и Сеула и способствовать межкорейской разрядке поможет и снятие односторонних южнокорейских санкций, введенных против КНДР после ракетно-ядерных испытаний, отметил в беседе с «Известиям» один из российских дипломатов.

— Наша принципиальная позиция в том, что мы вообще против односторонних санкций, выходящих за рамки Совбеза, соответственно, эта тема будет затронута и с Мун Чжэ Ином, — рассказал собеседник «Известий» в российском МИДе.

Южнокорейский лидер прибывает в России с госвизитом 21–23 июня.