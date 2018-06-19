В Кремле рассказали о содержании письма Ким Чен Ына Путину

В письме лидера КНДР Ким Чен Ына президенту России Владимиру Путину сообщалось о намерении поддерживать контакты между двумя странами на высшем уровне, рассказал помощник главы российского государства по внешней политике Юрий Ушаков.

В то же время в письме не говорилось о возможных контактах двух лидеров. «Нет, пока нет», — приводит «РИА Новости» слова Ушакова.

Письменное послание северокорейского лидера российскому президенту 14 июня передал председатель Верховного народного собрания КНДР Ким Ен Нам.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с Ким Чен Ыном 31 мая в Пхеньяне. В ходе визита главы МИД Путин передал лидеру КНДР приглашение посетить Россию, о чем 4 июня заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, в качестве одной из потенциальных площадок фигурировал Дальневосточный экономический форум.

14 июня Путин заявил, что Россия высоко оценивает результаты переговоров Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа.

Историческая встреча лидеров США и КНДР состоялась 12 июня в Сингапуре. По итогам переговоров был подписан совместный документ. Пхеньян подтвердил свою приверженность денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона.