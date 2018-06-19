Прямой эфир

В Кремле рассказали о содержании письма Ким Чен Ына Путину

0
Фото: REUTERS/Kevin Lim
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В письме лидера КНДР Ким Чен Ына президенту России Владимиру Путину сообщалось о намерении поддерживать контакты между двумя странами на высшем уровне, рассказал помощник главы российского государства по внешней политике Юрий Ушаков.

В то же время в письме не говорилось о возможных контактах двух лидеров. «Нет, пока нет», — приводит «РИА Новости» слова Ушакова.

Письменное послание северокорейского лидера российскому президенту 14 июня передал председатель Верховного народного собрания КНДР Ким Ен Нам.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с Ким Чен Ыном 31 мая в Пхеньяне. В ходе визита главы МИД Путин передал лидеру КНДР приглашение посетить Россию, о чем 4 июня заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, в качестве одной из потенциальных площадок фигурировал Дальневосточный экономический форум.

14 июня Путин заявил, что Россия высоко оценивает результаты переговоров Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа.

Историческая встреча лидеров США и КНДР состоялась 12 июня в Сингапуре. По итогам переговоров был подписан совместный документ. Пхеньян подтвердил свою приверженность денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Визит Путина в КНДР может состояться после поездки Матвиенко
Россия предложила изменить режим санкций Совбеза ООН в отношении КНДР

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017