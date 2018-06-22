Путин заявил об улучшении обстановки на Корейском полуострове

Президент России Владимир Путин заявил о том, что обстановка на Корейском полуострове постепенно улучшается, пишет «РИА Новости».

Российский лидер и глава Республики Корея Мун Чжэ Ин провели 22 июня двусторонние переговоры в рамках визита южнокорейского лидера в Москву.

«При обсуждении международной повестки дня особое внимание уделили ситуации на Корейском полуострове. Отмечаем, что в последнее время обстановка в этом регионе постепенно улучшается: восстановлены межкорейские контакты, по результатам двух встреч лидеров Южной и Северной Кореи удалось выйти на обнадеживающие договоренности», — сказал президент России.

Другим направлением диалога стала энергетика, заявил после переговоров Путин, пишет «РИА Новости».

«Приоритетное внимание было уделено энергетике, которая является ключевой сферой двустороннего сотрудничества», — сказал Путин по итогам переговоров с главой Южной Кореи.

Признав важность укрепления взаимосвязей в энергетической сфере, стороны договорились о сотрудничестве на межправительственном уровне в целях передачи электроэнергии между государствами Северо-Восточной Азии, говорится на сайте Кремля.

Путин и Мун Чжэ Ин намерены увеличивать объемы поставок российского природного газа в Южную Корею, а также рассмотреть возможность совместного освоения месторождений нефти, газа и другого углеводородного сырья.

Государственные лидеры обсудили широкий круг вопросов, в том числе касающихся основных региональных и международных проблем.

До приезда в Москву южнокорейский президент рассказал о значении сотрудничества с Россией. В интервью журналистам он сказал, что РФ играет ключевую роль в урегулировании ситуации на Корейском полуострове.