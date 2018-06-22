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Путин заявил о совпадении подходов Москвы и Сеула к проблеме КНДР

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Фото: пресс-служба президента России/kremlin.ru
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Лидеры России и Южной Кореи Владимир Путин и Мун Чже Ин отметили совпадение подходов по решению острых вопросов внешней политики, в том числе северокорейского кризиса. Об этом президент РФ заявил в ходе встречи со своим южнокорейским коллегой.

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Путин пояснил, что представители двух стран обсудили в узком составе наиболее важные и чувствительные вопросы, а также подчеркнули, что отношения Москвы и Сеула развиваются «весьма позитивно».

«У нас в значительной мере совпадают подходы к разрешению острых международных вопросов, в том числе касающихся северокорейской ядерной программы», — цитирует его «РИА Новости».

Президент Республики Корея находится в России с трехдневным официальным визитом, который продлится с 21 по 23 июня. Южнокорейского лидера в РФ пригласил Владимир Путин еще в феврале. Ранее «Известия» писали, что основной темой встречи представителей двух стран станет стремительно развивающаяся ситуация на Корейском полуострове.

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