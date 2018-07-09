Сервисы страхования дронов переведут на «цифру»

Государственную систему учета гражданских беспилотных воздушных судов (БВС) свяжут с коммерческими сервисами страхования дронов. Их объединят в рамках пилотного проекта подведомственного Минтрансу ФГУП «ЗащитаИнфоТранс» (ЗИТ). В ходе его реализации придется преодолеть ряд сложностей, таких как массовая регистрация дронов и их владельцев, определение размера страховки и уровня ответственности при ее отсутствии, считают эксперты. При успешном запуске программы будет заложена основа будущей цифровой платформы БВС. Эксперты отмечают, что это станет импульсом для развития индустрии беспилотников.

Как рассказали «Известиям» источники в авиационной отрасли, ЗИТ совместно с одной из крупных страховых компаний в ближайшее время планирует реализовать пилотный проект. Он подразумевает создание и запуск цифрового сервиса страхования дронов.

Предполагается, что страховая компания будет уведомляться о выполнении полета беспилотника. При этом сервисы страхования свяжут с госсистемой учета беспилотников. Уже в июле согласуют технические моменты по их сопряжению, отметил один из собеседников.

В ЗИТ «Известиям» подтвердили, что в настоящее время ведется работа над решением технической задачи по подключению страховых сервисов к цифровой платформе БВС. Она создается в рамках цифровой платформы транспортного комплекса РФ. Задачу решают путем интеграции коммерческих сервисов с системой госучета. В дальнейшем помимо страховых услуг к платформе могут быть подключены такие опции, как онлайн-обучение внешних пилотов, подача и согласование плана полета дронов, ремонт и техобслуживание аппаратов.

Авиаэксперт Денис Федутинов отметил, что компании — разработчики систем беспилотных летательных аппаратов и их потенциальные эксплуатанты заинтересованы в решении указанных вопросов. Это станет импульсом для развития индустрии беспилотников, уверен он.

— Формирование системы регистрации беспилотных летательных аппаратов, а также ее взаимосвязь с системой страхования являются частью большой комплексной работы, направленной на легитимизацию применения беспилотных летательных аппаратов в общем воздушном пространстве с другими участниками воздушного движения — пилотируемыми и беспилотными, — рассказал «Известиям» Денис Федутинов. — Эта работа включает в себя также вопросы сертификации аппаратов, формирования правил использования беспилотных аппаратов, обучения операторов и техников.

Рынок страхования беспилотников в России находится на начальной стадии формирования. Пока такие услуги оказывают только несколько компаний, причем лишь для корпоративных клиентов. При этом по российскому законодательству полеты всех дронов, включая любительских, должны быть застрахованы.

— Согласно ст. 32 Воздушного кодекса РФ, дрон — это тоже воздушное судно, хоть и беспилотное, следовательно, ст. 131, 134, 135 ВК РФ регулируют вопросы страхования, в том числе и для БВС, — заявили «Известиям» в пресс-службе Минтранса.

Согласно ст. 131 ВК РФ, страхование ответственности владельца воздушного судна перед третьими лицами за вред, причиненный жизни или здоровью либо имуществу при эксплуатации воздушного судна, обязательно.

Стандартные для гражданской авиации правила страхования не работают для беспилотников, отметил гендиректор Ассоциации эксплуатантов и разработчиков беспилотных авиационных систем «Аэронет» Глеб Бабинцев.

— Для страхования ответственности ключевым фактором не должен становиться учет каждого мелкого беспилотника. При оценке рисков важно, насколько обучен и опытен пилот, сможет ли он летать осмотрительно, с учетом погоды, окружающих объектов и так далее. Именно такой подход снизит риски страховщика, сделает страхование доступным и работающим, — пояснил Глеб Бабинцев.

Эксперт в сфере авиационного права и экономики Сергей Детенышев убежден, что дроны представляют прямую угрозу здоровью и имуществу людей: даже самый маленький аппарат способен причинить серьезный ущерб, особенно другим воздушным судам.

— Однако на практике введение страхования будет связано с множеством сопутствующих задач, в первую очередь с регистрацией самих дронов, их владельцев и операторов, с расчетом уровня угрозы и страховыми тарифами по классам дронов, местам полетов и по квалификации операторов, с определением степени ответственности за отсутствие страховки, — подчеркнул Сергей Детенышев. — Вполне очевидно, что тяжелый дрон в городе с новичком за пультом создает иную степень риска, нежели легкий дрон в поле с профессионалом за пультом. Нужна адекватная модель расчета риска и регулирования, иначе или закон не будет работать, или отрасль исчезнет.

Согласно вступившим в силу с 5 июля 2017 года изменениям в Воздушный кодекс, собственники обязаны ставить на учет все приобретенные беспилотники с максимальной взлетной массой свыше 250 г, ввезенные или произведенные в РФ. Однако механизм постановки на учет до сих пор не заработал, поскольку правительство пока не утвердило соответствующий порядок.

В актуальной редакции проекта постановления об утверждении порядка учета гражданских БВС зафиксировано, что база данных учета дронов будет создана в единой государственной информационной системе обеспечения транспортной безопасности (ЕГИС ОТБ), единственным оператором которой определено ФГУП «ЗащитаИнфоТранс».