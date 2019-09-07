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Сирийские ПВО отразили атаку беспилотников на северо-западе страны

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Фото: SANA/sana.sy
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Комплексы противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразили атаку трех беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на военный объект на северо-западе страны. Об этом сообщает сирийское правительственное агентство SANA со ссылкой на командование вооруженных сил (ВС) республики.

Военный источник уточнил агентству, что два беспилотника уничтожены полностью, управление еще одним было перехвачено. Погибших в результате нападения нет.

По словам собеседника агентства, атака на военный объект случилась вечером 6 сентября.

Террористы периодически пытаются атаковать сирийских военных и российскую авиабазу, нарушая режим прекращения огня в зоне деэскалации Идлиб. Во вторник, 3 сентября, Минобороны России сообщило об уничтожении зенитными ракетами двух БПЛА боевиков в районе российской авиабазы Хмеймим. Террористические объекты были нейтрализованы на безопасном от авиабазы расстоянии. Взрывы от работы ПВО слышались в Латакии.

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