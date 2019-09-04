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Минобороны рассказало об атаке боевиков на авиабазу Хмеймим

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Вблизи российской авиабазы Хмеймим в Сирии зенитными ракетными средствами были уничтожены два беспилотника террористов, сообщили 3 сентября в Минобороны РФ.

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Атака была совершена примерно в 21:20 мск. Дроны боевиков удалось нейтрализовать на безопасном от авиабазы расстоянии.

«БПЛА приближались к российской авиабазе с северо-западного направления», — приводит сообщение «РИА Новости».

Отмечается, что авиабаза продолжает работу в штатном режиме, пострадавших или материального ущерба нет.

Ранее, 3 сентября, государственное телевидение Сирии сообщило, что средства ПВО отражают атаку боевиков на российскую базу. Взрывы от работы ПВО были слышны в городе Латакия.

Боевики регулярно предпринимают попытки атаковать сирийских военных и российскую авиабазу, нарушая режим прекращения огня в зоне деэскалации Идлиб.

11 августа Минобороны РФ сообщило, что российские силы ПВО сбили шесть ударных беспилотников, запущенных в направлении авиабазы Хмеймим.

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