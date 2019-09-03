СМИ сообщили об атаке боевиков на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии

Средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку беспилотников, запущенных террористами в сторону российской авиабазы Хмеймим в Сирии. об этом во вторник, 3 сентября, сообщило сирийский гостелеканал Ikhbariya.

По данным журналистов, взрывы от работы ПВО слышны в городе Латакия. Сколько конкретно дронов атаковали авиабазу — не уточняется.

Боевики регулярно предпринимают попытки атаковать сирийских военных и российскую авиабазу, нарушая тем самым режим прекращения огня в зоне деэскалации Идлиб.

11 августа Минобороны РФ сообщило, что российские силы ПВО сбили шесть ударных беспилотников, запущенных террористами в направлении авиабазы Хмеймим. Дроны были уничтожены на безопасном расстоянии от аэродрома, пострадавших и ущерба от атаки не было.

Конфликт в Сирийской Арабской Республике начался в 2011 году. В 2015 году Вооруженные силы России по просьбе властей Сирии начали оказывать помощь в освобождении территории страны от террористов. Через два года российское командование заявило об окончании активной фазы военной операции. В настоящее время сирийские войска продолжают зачистку от остатков бандвормирований.