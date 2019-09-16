Прямой эфир

Атака на саудовские нефтяные объекты не повлияла на подготовку визита Путина

0
Фото: REUTERS/Stringer
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Атака дронов на объекты нефтяной промышленности в Саудовской Аравии не повлияла на подготовку визита в страну президента России Владимира Путина. Об этом в понедельник, 16 сентября, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Визит запланирован на октябрь. Безусловно, подобные инциденты не способны повлиять на ход подготовки», — сказал он журналистам.

Сутки в сторону: рост котировок из-за атаки на Saudi Aramco будет краткосрочным
На мировом рынке черное золото вряд ли подорожает выше $70

Что касается самой атаки, Песков назвал ее «очень неприятной историей с негативными последствиями для мировых рынков».

«Надеемся, что Саудовская Аравия в ближайшее время справится с тем ущербом, который был нанесен этой атакой», — заявил пресс-секретарь президента России. Он отметил, что запросов помощи от Саудовской Аравии в Кремль не поступало.

Комментируя заявления американской стороны о том, что за этим нападением стоит Иран, Песков отметил, что не стоит «делать поспешных шагов или выводов, которые могут усугубить ситуацию» в регионе.

На вопрос о том, обсуждал ли Путин этот инцидент с кем-то из мировых лидеров, Песков ответил, что «нельзя исключать» возможность таких контактов.

14 сентября на территории предприятия Saudi Aramco произошел пожар. По данным Gulf News, на территории завода прогремел взрыв, а также были слышны выстрелы.

Позже стало известно, что ответственность за атаку на предприятие взяли на себя последователи йеменского мятежного движения хуситов «Ансар Алла». Однако госсекретарь США Майк Помпео обвинил Иран в атаках дронов на нефтяные объекты. МИД Ирана назвал заявление Помпео ложью.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Хуситы пригрозили новыми ударами по объектам в Саудовской Аравии
США готовы к действиям против атаковавшего саудовские нефтяные объекты

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019