Атака на саудовские нефтяные объекты не повлияла на подготовку визита Путина

Атака дронов на объекты нефтяной промышленности в Саудовской Аравии не повлияла на подготовку визита в страну президента России Владимира Путина. Об этом в понедельник, 16 сентября, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Визит запланирован на октябрь. Безусловно, подобные инциденты не способны повлиять на ход подготовки», — сказал он журналистам.

Что касается самой атаки, Песков назвал ее «очень неприятной историей с негативными последствиями для мировых рынков».

«Надеемся, что Саудовская Аравия в ближайшее время справится с тем ущербом, который был нанесен этой атакой», — заявил пресс-секретарь президента России. Он отметил, что запросов помощи от Саудовской Аравии в Кремль не поступало.

Комментируя заявления американской стороны о том, что за этим нападением стоит Иран, Песков отметил, что не стоит «делать поспешных шагов или выводов, которые могут усугубить ситуацию» в регионе.

На вопрос о том, обсуждал ли Путин этот инцидент с кем-то из мировых лидеров, Песков ответил, что «нельзя исключать» возможность таких контактов.

14 сентября на территории предприятия Saudi Aramco произошел пожар. По данным Gulf News, на территории завода прогремел взрыв, а также были слышны выстрелы.

Позже стало известно, что ответственность за атаку на предприятие взяли на себя последователи йеменского мятежного движения хуситов «Ансар Алла». Однако госсекретарь США Майк Помпео обвинил Иран в атаках дронов на нефтяные объекты. МИД Ирана назвал заявление Помпео ложью.