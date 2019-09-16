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США готовы к действиям против атаковавшего саудовские нефтяные объекты

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Фото: REUTERS
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Соединенные Штаты предполагают, кто стоит за атакой на нефтяные объекты Саудовской Аравии, и готовы к решительным действиям, но ждут подтверждения от Эр-Рияда. Об этом на своей странице в Twitter заявил президент США Дональд Трамп.

По его словам, США ждут подтверждения своих данных от Саудовской Аравии, кто, по их мнению, осуществил атаку и на каких условиях следует действовать.

При этом администрация президента рассматривает возможность военного ответа, хотя Пентагон призывает проявить сдержанность, пишет газета The Washington Post. Издание утверждает, что Трамп встретился с министром обороны США Марком Эспером, но не приводит подробностей их разговора.

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14 сентября на территории предприятия саудовской нефтяной компании Saudi Aramco произошел пожар. По данным газеты Gulf News, на территории завода произошел взрыв, а также были слышны выстрелы.

Позже стало известно, что ответственность за атаку на предприятие взяли на себя последователи йеменского мятежного движения хуситов «Ансар Алла». Повстанцы запустили 10 дронов, которые поразили нефтяные объекты в районах месторождений Абкайк и Хурайс на востоке Саудовской Аравии.

Однако госсекретарь США Майк Помпео обвинил Иран в атаках дронов на нефтяные объекты. После этого сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм предложил обсудить возможность ударов по нефтяным объектам Ирана в случае, если Тегеран «продолжит провокации».

МИД Ирана назвал ложью заявление Помпео о том, что за атаками беспилотников на нефтяные предприятия Саудовской Аравии стоит Тегеран.

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