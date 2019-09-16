Трамп разрешил использовать нефть из стратегического резерва США

Президент США Дональд Трамп заявил, что разрешил использовать нефть из стратегического резерва страны на фоне атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии. Об этом американский лидер написал на своей странице в Twitter.

Based on the attack on Saudi Arabia, which may have an impact on oil prices, I have authorized the release of oil from the Strategic Petroleum Reserve, if needed, in a to-be-determined amount.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 15, 2019

По его словам, количество топлива, достаточное для того, чтобы сохранить рынки обеспеченными нефтью, будут определено позднее. Трамп также отметил, что атаки на саудовские нефтяные объекты могут сказаться на ценах на нефть.

....sufficient to keep the markets well-supplied. I have also informed all appropriate agencies to expedite approvals of the oil pipelines currently in the permitting process in Texas and various other States. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 15, 2019

Он также проинформировал все соответствующие учреждения об ускорении согласования нефтепроводов, которые в настоящее время находятся в процессе выдачи разрешений в Техасе и других штатах.

14 сентября на территории предприятия Saudi Aramco произошел пожар. По данным газеты Gulf News, на территории завода произошел взрыв, а также были слышны выстрелы.

Позже стало известно, что ответственность за атаку на предприятие взяли на себя последователи йеменского мятежного движения хуситов «Ансар Алла». Повстанцы запустили 10 дронов, которые поразили нефтяные объекты в районах месторождений Абкайк и Хурайс на востоке Саудовской Аравии.

Однако госсекретарь США Майк Помпео обвинил Иран в атаках дронов на нефтяные объекты. После этого сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм предложил обсудить возможность ударов по нефтяным объектам Ирана в случае, если Тегеран «продолжит провокации».

МИД Ирана назвал ложью заявление Помпео о том, что за атаками беспилотников на нефтяные предприятия Саудовской Аравии стоит Тегеран.