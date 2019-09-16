Трамп разрешил использовать нефть из стратегического резерва США
Президент США Дональд Трамп заявил, что разрешил использовать нефть из стратегического резерва страны на фоне атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии. Об этом американский лидер написал на своей странице в Twitter.
По его словам, количество топлива, достаточное для того, чтобы сохранить рынки обеспеченными нефтью, будут определено позднее. Трамп также отметил, что атаки на саудовские нефтяные объекты могут сказаться на ценах на нефть.
Он также проинформировал все соответствующие учреждения об ускорении согласования нефтепроводов, которые в настоящее время находятся в процессе выдачи разрешений в Техасе и других штатах.
14 сентября на территории предприятия Saudi Aramco произошел пожар. По данным газеты Gulf News, на территории завода произошел взрыв, а также были слышны выстрелы.
Позже стало известно, что ответственность за атаку на предприятие взяли на себя последователи йеменского мятежного движения хуситов «Ансар Алла». Повстанцы запустили 10 дронов, которые поразили нефтяные объекты в районах месторождений Абкайк и Хурайс на востоке Саудовской Аравии.
Однако госсекретарь США Майк Помпео обвинил Иран в атаках дронов на нефтяные объекты. После этого сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм предложил обсудить возможность ударов по нефтяным объектам Ирана в случае, если Тегеран «продолжит провокации».
МИД Ирана назвал ложью заявление Помпео о том, что за атаками беспилотников на нефтяные предприятия Саудовской Аравии стоит Тегеран.