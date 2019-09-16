Цена нефти Brent выросла на 13,8%

Мировые цены фьючерса на нефть марки Brent выросли на 13,8%, до $69,91 за баррель, с поставкой в ноябре 2019 года на фоне сообщений о сокращении добычи нефти после атак на предприятия Саудовской Аравии. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Отмечается, что в первые минуты торгов на бирже ICE в Лондоне цена нефти Brent достигала пикового значения в $71,95 за баррель. Выше $71 за баррель последний раз цена нефти этого сорта достигала 22 мая 2019 года, пишет ТАСС.

После резкого скачка цена вернулась к уровню $67,67 за баррель по данным на 1:50 мск. Кроме того, цена на нефть марки WTI выросла на 11,23% — до $61,79 за баррель.

В воскресенье, 15 сентября на открытии торгов на саудовской бирже индекс снизился на 2,3%. Мировые биржи не смогли отреагировать на произошедшее из-за нерабочего дня.

Опрошенные «Известиями» аналитики полагают, что стоимость нефти марки Brent может прибавить до $5 за баррель. На последних торгах в пятницу она торговалась в районе $60.

Эксперты считают, что в понедельник нефтяные котировки вырастут на $3–5, или 5–8%. Следующей целью нефтяных цен станет отметка $67 за баррель, однако выше уровня $70 за баррель мировые цены не пойдут.

14 сентября на территории предприятия саудовской нефтяной компании Saudi Aramco произошел пожар. По данным газеты Gulf News, на территории завода произошел взрыв, а также были слышны выстрелы.

Позже стало известно, что ответственность за атаку на предприятие взяли на себя последователи йеменского мятежного движения хуситов «Ансар Алла». Повстанцы запустили 10 дронов, которые поразили нефтяные объекты в районах месторождений Абкайк и Хурайс на востоке Саудовской Аравии.

Однако госсекретарь США Майк Помпео обвинил Иран в атаках дронов на нефтяные объекты. После этого сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм предложил обсудить возможность ударов по нефтяным объектам Ирана в случае, если Тегеран «продолжит провокации».

МИД Ирана назвал ложью заявление Помпео о том, что за атаками беспилотников на нефтяные предприятия Саудовской Аравии стоит Тегеран.