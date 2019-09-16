Рост цен на нефть предсказали после атаки дронов в Саудовской Аравии

Вынужденное снижение добычи нефти Саудовской Аравией после атаки дронов на НПЗ в четыре раза превышает размер сокращения производства участниками соглашения ОПЕК+.

В этой связи соглашение может фактически прекратить свое действие, заявил «Известиям» глава информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев.

«После атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии цель по сокращению добычи, которую установила ОПЕК+, значительно перевыполнена. Это значит, что все страны-участники соглашения, включая Россию, начнут наращивать добычу», — отметил эксперт.

В воскресенье, 15 сентября, на открытии торгов на саудовской бирже индекс снизился на 2,3%. Мировые биржи не смогли отреагировать на произошедшее из-за нерабочего дня.

Опрошенные «Известиями» аналитики полагают, что стоимость нефти марки Brent может прибавить до $5 за баррель. На последних торгах в пятницу она торговалась в районе $60.

Эксперты считают, что в понедельник нефтяные котировки вырастут на $3–5, или 5–8%. Следующей целью нефтяных цен станет отметка $67 за баррель, однако выше уровня $70 за баррель мировые цены не пойдут.

Как полагает руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник, ситуация «неизбежно всколыхнет спекулянтов».

«Не думаю, что котировки дойдут до $70 за баррель, но на $2–3 цена, несомненно, вырастет. В любом случае для нефтяного рынка это становится событием номер один», — пояснил «Известиям» эксперт.

Чтобы успокоить мировые рынки, в Эр-Рияде пообещали восстановить добычу хотя бы на треть к вечеру понедельника, 16 сентября.

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Сутки в сторону: рост котировок из-за атаки на Saudi Aramco будет краткосрочным