Хуситы пригрозили новыми ударами по объектам в Саудовской Аравии

Последователи йеменского мятежного движения хуситов «Ансар Алла», взявшие на себя ответственность за атаку беспилотниками (БПЛА) на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, пригрозили новой атакой. Об этом сообщает арабский телеканал Al Masirah со ссылкой на представителя движения в понедельник, 16 сентября.

«Мы заверяем, что сможем добраться туда, куда захотим и когда захотим, и саудовский режим должен прекратить свою агрессию и осаду Йемена», — говорится в сообщении движения, которое транслировал телеканал. Представитель повстанцев предупредил компании и иностранцев, работающих на саудовских нефтяных объектах, о том, что новый удар может произойти в любой момент.

По словам представителя вооруженных сил повстанцев, «вторая операция по сбалансированному сдерживанию саудовского режима» на нефтеперерабатывающих заводах была осуществлена ​​беспилотниками, работающими на новых, в том числе реактивных двигателях». Хуситский военачальник пообещал режиму Саудовской Аравии увеличивать численность атак до тех пор, пока не падет саудовский режим.

В ночь на 14 сентября СМИ сообщили о пожаре на территории нефтяного завода Saudi Aramco. Позже стало известно, что последователи «Ансар Алла» с помощью десяти дронов атаковали нефтяные объекты в районах месторождений Абкайк и Хурайс на востоке Саудовской Аравии.

Повстанцы взяли на себя ответственность за случившееся.

В субботу Bloomberg сообщило, что Саудовская Аравия наполовину сократила нефтедобычу после удара по нефтяным комплексам Saudi Aramco. Предприятие урезало добычу на 5 млн баррелей в сутки. В понедельник утром объемы были частично восстановлены.

Власти США обвинили в этих атаках Иран. Президент США Дональд Трамп также заявил, что у страны есть предположения, кто может стоять за нападением. Сенатор-республиканец Линдси Грэм предложил обсудить возможность ударов по иранским нефтяным объектам, если если Тегеран «продолжит провокации». МИД Ирана назвал эти обвинения ложью.

В Йемене пятый год идет вооруженный конфликт между хуситами и войсками поддерживаемого Саудовской Аравией президента страны Абд Раббо Мансура Хади.