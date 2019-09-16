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Арабская коалиция обвинила Иран в атаке на нефтяные объекты в Саудовской Аравии

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Фото: REUTERS/Ahmed Yosri
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Воюющая в Йемене арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией обвинила Иран в нападении на нефтяные объекты, расположенные в королевстве. Об этом 16 сентября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на официального представителя коалиции Турки аль-Малики.

Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что это они провели атаку — с помощью беспилотников.

По словам аль-Малики, расследование показывает, что оружие, использованное для нападения на объекты в Абкайке и Хурайсе, иранское, следовательно, утверждения хуситов не имеют основания. Однако доказательства приведены не были. МИД Ирана уже называл подобные обвинения ложными.

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15 сентября госсекретарь США Майк Помпео обвинил Иран в атаках дронов на нефтяные объекты Саудовской Аравии. По его словам, Иран начал «беспрецедентную атаку на мировые поставки энергоносителей».

МИД России призвал США не спешить с заявлениями о том, кто стоит за атаками на нефтеперерабатывающий завод. Обсуждение ответных силовых мер в ведомстве назвали недопустимым.

14 сентября стало известно, что на двух нефтеперерабатывающих заводах в Саудовской Аравии из-за атак беспилотников в ночь на субботу произошли пожары. Атаке подверглись принадлежащие государственной нефтегазовой компании Saudi Aramco предприятия в районах Абкайк на востоке страны и Хурайс к востоку от столицы Эр-Рияда.

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