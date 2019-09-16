Новак прокомментировал атаку на объекты Saudi Aramco

Инциденты, подобные атаке дронов на объекты Saudi Aramco, влияют на энергобезопасность в целом. Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак.

Министр подчеркнул, что в понедельник, 16 сентября, планирует переговорить со своим саудовским коллегой принцем Абдель Азизом бен Сальманом Аль Саудом, передает «Интерфакс».

По словам Новака, коммерческих запасов нефти в мире достаточно, чтобы в среднесрочной перспективе покрыть недостаток, возникший после случившегося, передает ТАСС.

Ранее 16 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что у Соединенных Штатов есть предположения, кто может стоять за атакой. Страна, по его словам, готова к решительным действиям, но ждет подтверждения своих данных от Эр-Рияда.

14 сентября на территории предприятия саудовской нефтяной компании Saudi Aramco произошел пожар. По данным газеты Gulf News, на территории завода были взрыв и стрельба.

Позже стало известно, что ответственность за атаку на предприятие взяли на себя последователи йеменского мятежного движения хуситов «Ансар Алла». Повстанцы запустили 10 дронов, которые поразили нефтяные объекты в районах месторождений Абкайк и Хурайс на востоке Саудовской Аравии.

При этом госсекретарь США Майк Помпео обвинил Иран в атаках дронов на нефтяные объекты. После этого сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм предложил обсудить возможность ударов по нефтяным объектам Ирана, в случае если Тегеран «продолжит провокации».

МИД Ирана назвал ложью заявление Помпео о том, что за атаками беспилотников на нефтяные предприятия Саудовской Аравии стоит Тегеран.