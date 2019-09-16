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В МИД России осудили США за заявления по поводу атаки на Saudi Aramco

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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МИД России призвал США не спешить с заявлениями о том, кто стоит за атаками на нефтеперерабатывающий завод в Саудовской Аравии. Обсуждение ответных силовых мер в ведомстве назвали недопустимым.

«Считаем контрпродуктивным использовать произошедшее для нагнетания страстей вокруг Ирана в русле известной линии США», — говорится в комментарии, опубликованном на сайте министерства.

В МИДе подчеркнули, что считают случившееся прямым следствием военно-политического кризиса в Йемене. Ведомство заявило, что необходимо как можно скорее нормализовать ситуацию в стране.

Ранее 16 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что у Соединенных Штатов есть предположения, кто может стоять за атакой на НПЗ в Саудовской Аравии. По его словам, американская сторона готова к решительным ответственным действиям, но ждет подтверждения своих данных от Эр-Рияда.

14 сентября на территории предприятия Saudi Aramco произошел пожар. По данным Gulf News, на территории завода прогремел взрыв, а также были слышны выстрелы. Ответственность за атаку на предприятие взяли на себя последователи йеменского мятежного движения хуситов «Ансар Алла». Однако госсекретарь США Майк Помпео, несмотря на их заявления, обвинил Иран в атаках дронов на нефтяные объекты. МИД Ирана назвал заявление Помпео ложью.

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