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США привели армию в боевую готовность после атак в Саудовской Аравии

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Фото: REUTERS/Carlos Barria
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Вице-президент США Майк Пенс заявил, что США находятся в боевой готовности после атак на нефтяные объекты в Саудовской Аравии. По его словам, американский лидер Дональд Трамп в ближайшие дни должен определиться с ответом на произошедшее.

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«Как сказал президент США, мы не хотим ни с кем войны, но США к ней подготовлены. Мы готовы защитить наши интересы и союзников в регионе», — цитирует Пенса The Hill.

Пенс отметил, что ситуация похожа на то, что за нападение на нефтяные объекты несет ответственность Иран. Однако сейчас, по его словам, разведка США занимается расследованием деталей инцидента.

В день атаки госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео уже заявлял, что нефтяные объекты Саудовской Аравии атаковали беспилотники Ирана. Он отметил, что «нет никаких данных о том, чтобы атаки были осуществлены из Йемена».

14 сентября СМИ сообщили о пожаре на территории предприятия Saudi Aramco. По данным газеты Gulf News, на территории завода произошел взрыв, а также были слышны выстрелы.

Позже стало известно, что ответственность за атаку на предприятие взяли на себя последователи йеменского мятежного движения хуситов «Ансар Алла».

Отмечалось, что они запустили десять дронов, которые поразили нефтяные объекты в районах месторождений Абкайк и Хурайс на востоке Саудовской Аравии.

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