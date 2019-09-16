США нашли ответственного за атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии

США считают, что за атакой на нефтяную отрасль Саудовской Аравии стоит Иран, но хотят избежать конфликта с этой страной. Об этом в понедельник, 16 сентября, заявил американский президент Дональд Трамп.

«Мы, конечно, хотим избежать этого (конфликта с Ираном. — Ред.)», — цитирует его ТАСС.

Он подчеркнул, что США больше, чем какая-либо страна в истории человечества, готовы к возможному конфликту.

14 сентября стало известно, что на двух нефтеперерабатывающих заводах в Саудовской Аравии из-за атак беспилотников в ночь на субботу произошли пожары. Атаке подверглись принадлежащие государственной нефтегазовой компании Saudi Aramco предприятия в районах Абкайк на востоке страны и Хурайс к востоку от столицы Эр-Рияда.

16 сентября сообщалось, что Арабская коалиция обвинила Иран в атаке на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.