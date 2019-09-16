Прямой эфир

США нашли ответственного за атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии

0
Фото: REUTERS/Al Drago
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

США считают, что за атакой на нефтяную отрасль Саудовской Аравии стоит Иран, но хотят избежать конфликта с этой страной. Об этом в понедельник, 16 сентября, заявил американский президент Дональд Трамп.

Сутки в сторону: рост котировок из-за атаки на Saudi Aramco будет краткосрочным
На мировом рынке черное золото вряд ли подорожает выше $70

«Мы, конечно, хотим избежать этого (конфликта с Ираном. — Ред.)», — цитирует его ТАСС.

Он подчеркнул, что США больше, чем какая-либо страна в истории человечества, готовы к возможному конфликту.

14 сентября стало известно, что на двух нефтеперерабатывающих заводах в Саудовской Аравии из-за атак беспилотников в ночь на субботу произошли пожары. Атаке подверглись принадлежащие государственной нефтегазовой компании Saudi Aramco предприятия в районах Абкайк на востоке страны и Хурайс к востоку от столицы Эр-Рияда.

16 сентября сообщалось, что Арабская коалиция обвинила Иран в атаке на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Эрдоган прокомментировал нападение на заводы в Саудовской Аравии
Путин пообещал помочь Саудовской Аравии в обмен на покупку оружия у РФ

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019