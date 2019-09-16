Эрдоган прокомментировал нападение на заводы в Саудовской Аравии

Президент Турции Реджеп Эрдоган в ходе пресс-конференции по итогам саммита в Анкаре прокомментировал обвинения Йемена в совершении нападения на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии. Об этом 16 сентября сообщает «РИА Новости».

По словам президента, Йемен находится в сложном состоянии, его необходимо «отстраивать». Также он назвал ситуацию в Палестине «катастрофой», выразив сожаление о том, что на территории государства «мусульмане противоборствуют мусульманам».

«Вспомним, кто первый начал бомбить Йемен? И мы увидим, откуда это началось», —заявил Эрдоган во время пресс-конференции.

В этот же день воюющая в Йемене арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией обвинила Иран в нападении на нефтяные объекты, расположенные в королевстве.

Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что это они провели атаку — с помощью беспилотников. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет свидетельств того, чтобы атака происходила из Йемена, и обвинил в ней непосредственно Иран. Тегеран обвинения в свой адрес отвергает.

14 сентября стало известно, что на двух нефтеперерабатывающих заводах в Саудовской Аравии из-за атак беспилотников в ночь на субботу произошли пожары. Атаке подверглись принадлежащие государственной нефтегазовой компании Saudi Aramco предприятия в районах Абкайк на востоке страны и Хурайс к востоку от столицы Эр-Рияда.