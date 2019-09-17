Дрон под трон: атака на саудовские НПЗ может спровоцировать силовые меры

Москва обеспокоена ростом напряженности в Персидском заливе и считает реальным военное столкновение между США и Ираном на фоне воздушных атак на нефтяные объекты в Саудовской Аравии. Об этом «Известиям» заявили в Совете Федерации. Россия будет призывать всех участников воздерживаться от радикальных шагов, подчеркнули там. Ранее Дональд Трамп пригрозил, что может нанести удар по виновнику атак на саудовские НПЗ. Однако, как считают опрошенные «Известиями» эксперты, вряд ли американский лидер захочет развязывать полномасштабную войну за год до президентских выборов — если он, конечно, всё еще планирует войти в историю как президент-миротворец.

От сумы до войны

В ночь с пятницы на субботу крупнейшие нефтяные объекты Саудовской Аравии — НПЗ «Абкайк» и «Хурайс» — подверглись массированной атаке дронов, оба предприятия вышли из строя. Несмотря на то что ответственность за атаки взяли на себя йеменские хуситы, госсекретарь США Майк Помпео почти сразу перевел стрелки на Иран.

Иранский Корпус стражей исламской революции жестко отреагировал на позицию Белого дома, напомнив, что американские военные базы в регионе — в частности, Эль-Удейд в Катаре и база Пятого флота ВМС США в Бахрейне — находятся в пределах досягаемости иранских ракет.

Круг подозреваемых постепенно сужается: 16 сентября Майк Помпео заявил, что дроны запускались не с территории Ирака. По его данным, беспилотники не могли прилететь из Йемена, они двигались к саудовским НПЗ с северо-восточных рубежей Персидского залива.

В Москве считают сложившуюся ситуацию тревожной, Россия продолжит настаивать на том, чтобы все вовлеченные стороны воздерживались от радикальных действий и чтобы ситуация не переросла в открытый вооруженный конфликт с участием регулярных армий государств региона. Об этом «Известиям» заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв.

Саудиты Фотография со спутника. Пожар на НПЗ «Абкайк» Фото: REUTERS/Planet Labs Inc

— Я уверен, что силовой сценарий в данной ситуации вполне реален. Американцы должны сто раз подумать, прежде чем нанести ракетный удар и отрезать себе пути к отступлению, — предупредил политик. — Не стоит рассуждать о том, какую сторону займет в возможном конфликте Россия, — нам важно координировать, сплачивать международное сообщество на позициях отрицания любого военного сценария в этой ситуации.

При этом о посреднической миссии Москвы речи не идет, поскольку нет никаких оснований для переговоров между Эр-Риядом и Тегераном — это означало бы признание того, что Иран в эту ситуацию вовлечён, пояснил Константин Косачёв.

Однако, по мнению востоковеда Роланда Биджамова, реального военного столкновения — как и после нападений на саудовские танкеры в ОАЭ, что также приписывали Ирану, — не произойдет. А нынешнее обострение нужно США в преддверии Генассамблеи ООН (ГА) , чтобы накалить обстановку накануне встречи с президентом Ирана Хасаном Рухани.

— Президент Трамп хочет показать, что уход советника по нацбезопасности Джона Болтона не сказался на жестком внешнеполитическом курсе США по отношению к Ирану, — отметил эксперт. — Не думаю, что глава Белого дома пойдет на удар по Ирану, тем более когда нет прямых доказательств его причастности. Еще одна причина — начавшаяся президентская гонка: всё же Трампу дорог имидж президента-миротворца, выигрышный на фоне действий его предшественников.

Роланд Биджамов также предположил, что нападение на крупнейшие НПЗ королевства и последовавший за этим рост цен на нефть могут быть на руку оружейному лобби США — теперь планы Трампа закрыть сделку по продаже саудитам оружия на $110 млрд не встретят сопротивления в конгрессе.

В апреле и июне обе палаты американского парламента дважды пытались заблокировать продажу вооружений Саудовской Аравии в связи с подозрениями руководства страны в убийстве журналиста Washington Post Джамаля Хашокджи, а также чтобы прекратить военную поддержку конфликта в Йемене. Однако Трамп дважды накладывал вето на резолюцию конгресса. Возможно, теперь сторонников усилить безопасность главного (после Израиля) союзника США на Ближнем Востоке прибавится.

16 сентября, выступая на пресс-конференции в Анкаре по итогам трёхсторонних переговоров РФ, Турции и Ирана, российский лидер Владимир Путин заявил, что Москва готова оказать помощь Эр-Рияду в повышении обороноспособности страны.

— Политическому руководству Саудовской Аравии достаточно принять мудрое государственное решение, как это сделали в свое время руководители Ирана, закупив С-300 , и сделал президент (Турции Реджеп Тайип. — «Известия») Эрдоган, закупив у России С-400. Они надежно защитят любые объекты инфраструктуры Саудовской Аравии, — заверил российский лидер.

Сейчас на вооружении у королевства стоят американские системы Patriot.

Как пояснил «Известиям» востоковед Вячеслав Матузов, США вряд ли обрадуются продвижению российско-саудовского сотрудничества в военной сфере.

— Саудовская Аравия — не Турция, здесь будет гораздо большее давление, поскольку королевство сильнее привязано к политике Вашингтона , — заключил эксперт.

Эмоциональный скачок

Мировые котировки отреагировали на атаку на нефтяные объекты и сокращение добычи в Саудовской Аравии резким ростом –– на открытии торгов в понедельник стоимость сырья марки Brent выросла почти на $10 за баррель, приблизившись к $70. Затем цена скорректировалась и в середине дня Brent торговалась чуть выше $65 за баррель, однако к вечеру нефть снова подорожала, превысив отметку $68.

Ранее эксперты не исключали, что в долгосрочной перспективе котировки могут подняться до $100 за баррель.

Высокие цены на нефть поддержал и российский фондовый рынок. Московская биржа начала неделю активным ростом. Индекс ММВБ в первые же минуты прибавил около 1%, а индекс РТС вырос более чем на 1% и приблизился к отметке 1400 пунктов. Лидерами роста ожидаемо стали акции российских нефтяных и газовых компаний: «Роснефть», «Лукойл», НОВАТЭК, «Сургутнефтегаз», которые прибавляли от 1,5% до 3,5%.

В выигрыше оказался также российский рубль. Курс доллара к рублю на ММВБ на открытии торгов снизился почти на 1% к уровню закрытия пятницы и опустился ниже 64 рублей.

Первая реакция рынка была эмоциональной , пояснил «Известиям» главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.

Саудиты Саудовская фондовая биржа в Эр-Рияде Фото: REUTERS/Stringer

–– В ближайшее время цены на нефть будут находиться в коридоре $63–66 за баррель. В этих условиях рубль в районе 63,5–65 за доллар, –– считает эксперт.

Правда, если виновным в атаке на объекты в Саудовской Аравии признают Иран, нефтяные цены могут вырасти до уровня $67–70 за баррель, полагает Антон Покатович.

Замруководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова считает, что $100 за баррель возможно только при одном условии: если США нанесут удар по Ирану или по хуситам и в эту войну также втянется Иран.

–– Тогда возможно и свыше $100. Но более реальны $70 за баррель, которые мы можем увидеть уже в сентябре, –– сказала «Известиям» эксперт. –– От высоких цен на нефть в первую очередь выигрывает российская валюта, которая в нынешних условиях может укрепиться до 62–63 рубля за доллар.

Эксперт также отмечает, что высокая стоимость нефти — на руку российской экономике. Учитывая, что в бюджете заложена цена чуть более $40 за баррель, есть возможность получить серьезные сверхдоходы, которые направляются в Фонд национального благосостояния. Государственные резервы растут и это повышает стабильность экономики, пояснила Наталья Мильчакова.

Опрошенные «Известиями» эксперты полагают, что пока Россия сохранит приверженность сделке ОПЕК+ и не станет наращивать добычу нефти для восполнения выпадающих объемов Саудовской Аравии.

Министр энергетики России Александр Новак также предложил не торопиться менять действующий уровень добычи и дождаться оценки возможных последствий атаки. Тем не менее он не исключил возможности созыва внеочередного мониторингового комитета ОПЕК+ и пересмотра параметров сделки по сокращению добычи.

На фоне и без того накаленной обстановки в Персидском заливе 16 сентября Иран в очередной раз задержал иностранный танкер по подозрению в контрабанде 250 тыс. т нефти. Корабль шел под флагом ОАЭ.