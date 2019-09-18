Германия продлила эмбарго на поставки оружия Эр-Рияду до марта 2020 года

Правительство Германии продлило эмбарго на поставку вооружений в Саудовскую Аравию еще на полгода — до 31 марта 2020 года. Об этом в среду, 18 сентября, сообщает издание Focus со ссылкой на представителя кабмина.

В связи с этим решением новые соглашения о поставках оружия в Саудовскую Аравию не будут одобрены. Уточняется, что действие эмбарго должно было прекратиться 30 сентября.

В ноябре 2018 года Германия приостановила экспорт оружия в Саудовскую Аравию. Заморозка поставок вооружения коснулась и одобренных контрактов. Решение было принято в связи с убийством саудовского журналиста Джамаля Хашокджи. Власти ФРГ пообещали сохранить эмбарго до тех пор, пока расследование инцидента не будет завершено.

Журналист The Washington Post саудовского происхождения пропал 2 октября 2018 года во время визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Невеста прождала его несколько часов около входа, после чего забила тревогу. По информации турецких спецслужб, журналист был убит в здании диппредставительства.

Факт убийства Хашокджи Эр-Рияд признал лишь 19 октября. По подозрению в причастности к гибели обозревателя был задержан 21 человек, 11 из них предъявлены обвинения.