Правительство ФРГ потребовало удалить сайт «Миротворец»

Правительство Германии обсуждает с Украиной ситуацию с сайтом «Миротворец», призывая принять меры для его удаления. Об этом говорится в субботу, 24 августа, в ответе кабмина на запрос депутатов от фракции Левой партии, пишет ТАСС со ссылкой на немецкий парламент.

«Правительство ФРГ поднимает тему сайта при всех случаях, в частности после президентских выборов на Украине, в последний раз в начале июля. Правительство ФРГ совершенно определенно осуждает «Миротворец» и требует от украинского правительства и органов посодействовать с целью его удаления», — говорится в документе.

По словам немецкой стороны, Киев пообещал провести соответствующую проверку сайта.

В ноябре 2018 года бывший немецкий канцлер Герхард Шредер попал в базы скандально известного украинского сайта «Миротворец». Политику вменяется в вину покушение на украинский суверенитет и территориальную целостность страны. Также Шредера якобы уличили в антиукраинской пропаганде.

Среди «доказательств» приводится, в частности, заявление Шредера, что Киев ведет войну против Донбасса, и одно из его интервью, в котором он признал реальностью воссоединение Крыма с Россией.

Украинский сайт «Миротворец» существует с 2014 года и не является официальным ресурсом. Позиционирует себя как «интернет-представительство Центра исследований преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности граждан». Содержит открытую базу личных данных, собранную нелегальным путем и средствами разведки по открытым источникам и опубликованную без чьего бы то ни было согласия. Включенных в базу авторы сайта называют сепаратистами или агентами Кремля.